李孟諺爆婚外情辭職後首次部務會報 代理交長曝首項重大計畫
交通部前部長李孟諺因婚外情辭職，由次長陳彥伯代理部長一職。交通部今舉行部務會報，會中陳彥伯要求中華郵政公司如質如實完成郵政物流園區，以盡早發揮整體園區營運效益，未來園區從建置期轉換銜接進入營運期，預期全國70％以上郵件將集中於北台灣郵件作業中心分揀封運。
交通部今針對「重大公共建設計畫執行情形」進行報告，其中郵政物流園區建置計畫方面，該計畫期程自2014年至2024年，投入258.47億元經費，目前工程順利進行中，逐步接近全部完工階段。
郵政物流園區為中華郵政公司邁向智慧物流及數位轉型發展的重大里程碑，園區內4棟建物陸續建置完成，其中郵政物流中心已啟用中，郵政資訊中心竣工驗收中，北台灣郵件作業中心與營運中心新建工程，預計於今年度竣工。
陳彥伯指示，中華郵政應持續如質如實推動工程進度，並盤點各項營運前整備工作，依規畫期程及目標落實進行，以期盡早發揮整體園區營運效益。
交通部說明，該園區相關工程已進入尾聲，未來將從建置期轉換銜接進入營運期，預期全國70%以上郵件將集中於北台灣郵件作業中心分揀封運，陳彥伯要求中華郵政持續推動園區內相關建設，並以「服務不中斷」原則，落實進行各項整備工作，按部就班穩健完成內部搬遷作業。
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