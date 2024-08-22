GABA風潮 食藥署訂每日食用限量100毫克

市面越來越多食品標榜添加可助眠的GABA成分，食藥署今天預告草案，訂定GABA製程及供食品原料使用時相關規範，包含GABA含量、每日食用限量與應標示警語字樣，預告期60天。

GABA就是γ-胺基丁酸（γ-aminobutyric acid）。衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天接受媒體電訪說明，GABA存在於天然食物如菠菜、燕麥、小麥、大麥，以及發酵食物如泡菜等。

林金富說，人類食用GABA歷史悠久，研究顯示認為可以幫助睡眠、舒緩放鬆心情，透過發酵取得的GABA原料，近年來被添加在果凍、飲料及巧克力等食品中。

由於GABA和降血壓、鎮靜及癲癇等藥物會產生交互作用，因此食藥署預告訂定使用限制及標示規定。林金富解釋，目前美國、加拿大、日本等國都有訂定GABA用於食品的每日食用限量標準，各國不太一樣，加拿大為每天300毫克，台灣則依專家討論結果，訂定為每日食用限量為100毫克。

食藥署預告「以微生物發酵製取之食品原料γ-胺基丁酸（γ-aminobutyric acid）之使用限制及標示規定」草案，內容包括每日食用限量為100毫克，以及使用此原料的食品應標示「避免同時飲酒或服用降血壓、鎮靜及癲癇等藥物；孕婦、授乳者、嬰幼兒須諮詢醫師方可使用」的警語字樣。

食藥署說明，此草案除警語標示規定預定自民國115年1月1日生效外，其餘規定預定自正式發布日生效。草案正式施行後，經查獲食品所使用的原料不符合相關規定者，將依「食品安全衛生管理法」規定，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，以維護民眾飲食健康安全。