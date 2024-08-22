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台灣綠工藝50組作品入選 助工藝品產品化

中央社／ 南投縣22日電
台灣工藝研究發展中心每年透過工藝認證及推廣計畫發掘台灣原創工藝，以台灣綠工藝Taiwan Green Craft形塑整體品牌形象。圖為春花四喜杯墊。（工藝中心提供）中央社
台灣工藝研究發展中心每年透過工藝認證及推廣計畫發掘台灣原創工藝，以台灣綠工藝Taiwan Green Craft形塑整體品牌形象。圖為春花四喜杯墊。（工藝中心提供）中央社

工藝中心發掘台灣原創工藝，以「台灣綠工藝」品牌形象增添使用者生活品味，今年47家品牌、50組作品入選，包含家居家飾、餐食用品、個人穿搭與質感文具，讓工藝品產品化。

國立台灣工藝研究發展中心今天發布新聞稿表示，每年透過辦理工藝認證及推廣計畫，發掘台灣各處原創工藝，以台灣綠工藝Taiwan Green Craft形塑整體品牌形象，同時藉「活工藝，工藝活」為倡議，喚醒大眾體會工藝存在，選出兼具美學與實用、手感與溫度並融，具市場性及推廣潛力的認證作品。

工藝中心說，好的器物讓使用者愛上生活，涵蓋工藝本質、人本設計及永續循環等面向的台灣綠工藝是提升生活品質與感受台灣風土人情首選，邀民眾一起在生活中發現器用美。

工藝中心主任陳殿禮表示，台灣綠工藝認證作品定位為「產品化」工藝品，作為生活中「多一點工藝，生活多品味」最佳選擇，入選作品將收錄年度型錄及公開頒獎加值品牌形象，後續也安排社群媒體曝光、實體推廣活動與市場通路合作等，攜手工藝品牌深入市場。

陳殿禮說，台灣綠工藝品牌選品類型多元、生活應用面向廣泛，傳遞「工藝好生活」概念，將台灣製造的無限創意動能，揉合在地風土資源與創作者意念的工藝好物推介大眾，歡迎通路業者合作拓展市場。

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