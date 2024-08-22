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你吃對膳食纖維了嗎？吃錯恐便秘 營養師教你怎麼吃

聯合新聞網／ 綜合報導
想要好好補充膳食纖維不是只要吃菜，還要吃對才有益腸胃。圖／ingimage
想要好好補充膳食纖維不是只要吃菜，還要吃對才有益腸胃。圖／ingimage

你今天攝取足夠的膳食纖維了嗎？營養師品瑄在Instagram分享補充膳食纖維的方法，想要好好補充膳食纖維不是只要吃菜，還要吃對才有益腸胃！

營養師品瑄表示健康的一般人一天建議攝取25～35g的膳食纖維，膳食纖維不足不只會導致便秘，長期缺乏攝取的話可能還會增加許多慢性病的風險。

想要增加膳食纖維攝取，營養師品瑄共列出三種方法：

一、減少精緻澱粉：少吃精緻化的麵條、麵包，多吃纖維質較高的全穀類，如：糙米飯、全麥麵包。

二、多元攝取不同蔬果：每種蔬果的膳食纖維種類不同、纖維高低也不同，盡量避免攝取固定種類，才能攝取到足夠的營養素，建議每日至少吃三份蔬菜和兩份水果。

三、水果帶皮食用：營養師品瑄提醒，雖然削了皮的水果口感較佳，但果皮不僅能幫助我們攝取到更多纖維，還能攝取到更多維生素、礦物質，不過有些水果不建議帶皮吃，如：柿子。

另外，不同膳食纖維具有的功效其實也差很多。營養師品瑄整理了兩大膳食纖維供參考：

水溶性纖維：吃起來較黏滑。具有增加飽足感、改善腹瀉、幫助糞便堆體等功效。如：菇類、燕麥、胡蘿蔔、海帶、蘋果、柑橘類。

非水溶性纖維：吃起來較脆。具有軟化糞便、減少腸內壓力、吸附有毒物質的功能。如：糙米、地瓜葉、高麗菜、豆類、根莖類、花椰菜。

營養師 腸胃道

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