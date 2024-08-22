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SRF體檢報告9月出爐 近3成業者可能退場

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為強化固體再生燃料（SRF）的製造及使用的管理，環境部針對全國49家製造廠及17家使用廠進行體檢查訪，預計可能退場業者約2到3成。聯合報系資料照片
為強化固體再生燃料（SRF）的製造及使用的管理，環境部針對全國49家製造廠及17家使用廠進行體檢查訪，預計可能退場業者約2到3成。聯合報系資料照片

為強化固體再生燃料（SRF）的製造及使用的管理，環境部先前邀集跨領域專家學者組成SRF營運體檢輔導團，以2個月左右的時間完成全國49家製造廠及17家使用廠的體檢，預計9月將提出體檢報告書，管理辦法也將在體檢報告完成後數月內提出。環境部長彭啓明今天表示，經輔導團訪查下，預計可能退場業者約2到3成。

環境部今天舉辦「環境部1周年部慶-智慧開拓 攜手啟航」活動，彭啓明表示，SRF管理必須與國際接軌，產業體檢及輔導部分，預計9月份將提出體檢報告書並訂定 管理辦法，年底則會提出SRF白皮書。

彭啓明說，過去因為只有指引，有些業者把垃圾壓一壓就拿去燒，經過這段時間的訪查下，有2到3成的業者需要很大的改進，也可能因此退場，不過目前業者還沒有正式提出，之後有了管理辦法後就能要求業者嚴格分類，管理上也會比照歐盟標準，環境部一定會嚴格監管。另談到桃園市政府二度發函撤銷3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區入園許可，對桃市府的做法表示尊重，之後若有新建SRF廠將依循新推出的管理辦法執行。

環境部資源循環署長賴瑩瑩說明，業者會選擇退場主要因為SRF製造廠一來不太懂相關規則，二來料源分級制度和採樣檢測規定變得更嚴格，在管理成本增加下影響持續投入的意願。

另針對「資源循環促進法」草案，彭啓明說，「資促法」已討論很多年，除了法案正在研商外，資源循環零廢棄戰略至2030年將創造每年產值3700億元，循環利用率可達87％，該草案目標今年底可完成預告，並在明年送立法院審議並上路。

SRF 彭啓明 環境部

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