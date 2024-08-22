每10名女性就1人可能乳癌 醫籲乳房鈣化常見莫慌

台灣每10名女性就1人可能乳癌，50多歲陳小姐健檢時發現乳房微鈣化，確診乳腺管原位癌，接受全切手術合併立即性乳房重建，預後良好。醫師提醒，乳房鈣化常見，應積極就醫治療。

基隆長庚醫院一般外科醫師簡禔萱今天在衛教記者會簡報指出，乳癌是台灣女性好發癌症第1名，台灣大約每10名女性中就有1人可能乳癌，而女性乳癌與女性乳房原位癌中，約有10%屬於原位癌。

簡禔萱指出，乳腺管原位癌如同其名，惡性細胞就在原位，若沒有變異就是在乳房持續長大，不會轉移至淋巴或是其他器官，但若是細胞進一步產生變異，變成乳癌，則可能會侵犯至皮膚、肌肉、淋巴，甚至轉移至其他遠端器官。

她說，要分辨原位癌或是乳癌不太能只用影像學來判斷，只能先在影像學上初步判斷是否有可疑惡性病兆，經過病理確認後才能知道是原位癌或是乳癌。

簡禔萱舉例如近期收治1名50多歲陳小姐，一向生活規律、健康，沒想到今年健檢接受乳房攝影，卻發現雙側乳房微鈣化，轉診基隆長庚做切片病理化驗，證實罹患乳腺管原位癌。

由於陳小姐希望治療傷口小，且後續不要再接受輔助的放射線治療，基隆長庚醫療團隊評估後，決定使用達文西手術進行乳房全切除，再以立即深下腹動脈穿通枝皮瓣完成立即性乳房重建，保留外觀。

基隆長庚醫院整形外科醫師周宣宇強調，像陳小姐這種案例，若僅接受乳房全切除後並未重建，對病患的外觀、信心將會造成極大壓力及影響，因此接受乳房全切除併乳房重建，對於乳房乳腺管原位癌及早期乳癌（第1期或第2期），已是目前醫界所認同的最佳治療方式，在重建乳房外觀、讓病患重拾自信生活的同時，後續在乳癌的定期追蹤上也不會造成影響。

台灣罹患乳癌人數每年約有上萬人，基隆長庚醫院院長賴旗俊說，癌症的治療很重要，但如何保留外觀，對於罹患乳癌的女性也是重要考量，基隆長庚近年積極發展用達文西手術做最小傷口的切除手術，再用腹部多餘脂肪來重建乳房，一舉達到美觀跟治癌，對罹患乳腺癌女性而言是非常大的福音。