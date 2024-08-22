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2歲女童掀翻熱湯嚴重燙傷 高壓氧治療媽媽陪入艙不害怕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2歲女童被燙傷送到童綜合醫院治療，由媽媽陪伴入艙進行高壓氧治療。圖／童綜合醫院提供
2歲女童被燙傷送到童綜合醫院治療，由媽媽陪伴入艙進行高壓氧治療。圖／童綜合醫院提供

2歲羅姓女童本月初掀翻熱湯，胸前有大面積2到3度燙傷，童綜合醫院經由整形外科蔡穎瀚醫師以清創手術後恢復良好，除了美容敷料治療，因家長希望孩子傷口癒後與皮膚修復更好，醫療團隊再安排高壓氧治療，目前女童燙傷患部新皮膚增長恢復狀況佳，女童治療時，媽媽也可入艙陪伴，減少女童害怕。

童綜合醫院高壓氧中心吳繼瑩主任表示，民眾大部分都認為高壓氧治療是成人專屬的一種治療方式，但對於嬰幼兒，也能安全進行治療並獲得良好的治療效果。

2歲女童因為大面積燒燙傷而被轉院到童綜合醫院治療，童醫院提供適當的清創手術與美容敷料治療外，更為小患者安排高壓氧治療，治療過程因為有媽媽陪同一起進入高壓艙，艙前電視播放卡通，能安撫孩子的情緒，減少其在密閉空間的不安感，讓一個小時的治療過程順利進行。

吳繼瑩主任指出，高壓氧治療的應用範圍非常廣泛，兒科領域部分除了燒燙傷和難以癒合的傷口外，高壓氧對一些發展障礙的小朋友，如自閉症譜系障礙（ASD）也能有幫助。對認知功能障礙、缺氧性腦傷後遺症等，在疾病康復過程中，高壓氧能提高大腦的氧氣供應，促進腦細胞的修復與再生，進而改善小朋友的整體發展與生活品質。

吳繼瑩說，童綜合醫院高壓氧團隊由專業的醫師和護理師組成，為每位需要治療的小朋友提供專業的療程建議與安排，並針對不同年齡層與疾病需求給予做合適的治療計畫，促使高壓氧治療能夠發最大的輔助成效。

童綜合醫院高壓氧中心吳繼瑩主任筆指處，即為女童進行高壓氧治療後，新皮膚增長恢復狀況佳。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院高壓氧中心吳繼瑩主任筆指處，即為女童進行高壓氧治療後，新皮膚增長恢復狀況佳。圖／童綜合醫院提供

朋友 醫師

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