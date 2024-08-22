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南台灣最大爵士盛會到來 衛武營爵士周明起連辦3天

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄衛武營國家藝術文化中心明天起舉辦3天「衛武營爵士周」，演出陣容涵蓋國內外爵士音樂好手。記者徐白櫻／攝影
高雄衛武營國家藝術文化中心明天起舉辦3天「衛武營爵士周」，演出陣容涵蓋國內外爵士音樂好手。記者徐白櫻／攝影

高雄衛武營國家藝術文化中心明天起舉辦3天「第二屆衛武營爵士周」，明晚由今年高齡86歲的美國爵士薩克斯風演奏家查爾斯．洛伊德（Charles LLOYD）拉開序幕，接著由高雄在地鼓王黃瑞豐及薩克斯風演奏家蘇聖育登場，活動包含三檔次售票演出及限定開放舞台（Open Jam）、大師班及市集等周邊活動，展現爵士樂自由即興精神。

衛武營國家藝術中心說明，8月23日（五）晚間由美國爵士巨擘查爾斯．洛伊德領軍的「明日依舊」揭開序幕，8月24（六）台灣鼓王黃瑞豐攜手4位台灣傑出爵士音樂家演出「爵代豐華」，8月25（日）的壓軸演出是爵士薩克斯風演奏家蘇聖育帶來的「台味爵醒」。

查爾斯．洛伊德說，他到台北演出過兩次，初次來高雄，樂於來台交流與投入音樂文化傳承。

衛武營藝術總監簡文彬指出，去年首辦衛武營爵士周受好評，今年特別邀請86歲薩克斯風演奏家查爾斯與台灣74歲爵士鼓王黃瑞豐演出，兩人將分別與新一代爵士音樂家合作演出，透過音樂在舞台上交流激盪。

此外，今年首度開辦爵士樂大師班，邀請查爾斯．洛伊德四重奏擔任講師，展現爵士樂兼容、自由與奔放特質，展現爵士樂的傳承精神。另專屬為爵士樂玩家打造三場次群眾舞台（Open Jam），3樓樹冠大廳也舉辦市集活動。

這個周末午後，3樓樹冠大廳有室內市集，新開幕的駐店咖啡店GOR’COFFEE也會推出，指定飲品買一送一活動。

第31屆金曲獎特別貢獻獎得主黃瑞豐是高雄人，他說能回家鄉演出特別開心。記者徐白櫻／攝影
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美國薩克斯風演奏家查爾斯86歲仍未退休，24日上午10點將與四重奏團隊一起開辦大師班。記者徐白櫻／攝影
美國薩克斯風演奏家查爾斯86歲仍未退休，24日上午10點將與四重奏團隊一起開辦大師班。記者徐白櫻／攝影
高雄衛武營國家藝術文化中心明天起一連舉辦3天爵士周活動。記者徐白櫻／翻攝
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查爾斯 衛武營 音樂

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