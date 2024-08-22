南台灣最大爵士盛會到來 衛武營爵士周明起連辦3天
高雄衛武營國家藝術文化中心明天起舉辦3天「第二屆衛武營爵士周」，明晚由今年高齡86歲的美國爵士薩克斯風演奏家查爾斯．洛伊德（Charles LLOYD）拉開序幕，接著由高雄在地鼓王黃瑞豐及薩克斯風演奏家蘇聖育登場，活動包含三檔次售票演出及限定開放舞台（Open Jam）、大師班及市集等周邊活動，展現爵士樂自由即興精神。
衛武營國家藝術中心說明，8月23日（五）晚間由美國爵士巨擘查爾斯．洛伊德領軍的「明日依舊」揭開序幕，8月24（六）台灣鼓王黃瑞豐攜手4位台灣傑出爵士音樂家演出「爵代豐華」，8月25（日）的壓軸演出是爵士薩克斯風演奏家蘇聖育帶來的「台味爵醒」。
查爾斯．洛伊德說，他到台北演出過兩次，初次來高雄，樂於來台交流與投入音樂文化傳承。
衛武營藝術總監簡文彬指出，去年首辦衛武營爵士周受好評，今年特別邀請86歲薩克斯風演奏家查爾斯與台灣74歲爵士鼓王黃瑞豐演出，兩人將分別與新一代爵士音樂家合作演出，透過音樂在舞台上交流激盪。
此外，今年首度開辦爵士樂大師班，邀請查爾斯．洛伊德四重奏擔任講師，展現爵士樂兼容、自由與奔放特質，展現爵士樂的傳承精神。另專屬為爵士樂玩家打造三場次群眾舞台（Open Jam），3樓樹冠大廳也舉辦市集活動。
這個周末午後，3樓樹冠大廳有室內市集，新開幕的駐店咖啡店GOR’COFFEE也會推出，指定飲品買一送一活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言