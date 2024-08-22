乳房微鈣化竟是乳腺管原位癌 自體組織重建傷口僅5公分

乳癌是女性最大的殺手，部分早期乳癌能透過鈣化點的群聚分布，以乳房攝影偵測出異常，其中又以原位癌所占的比例最高。基隆長庚醫院一般外科醫師簡禔萱今天表示，乳房鈣化很常見，有90%屬於良性，但仍有10%為惡性，源自於乳癌細胞的分泌物，或乳癌細胞壞死後所累積。

簡禔萱提到，一名57歲的陳小姐，在乳房攝影檢查時，發現雙側乳房微鈣化，做切片病理化驗證實罹患乳腺管原位癌。經溝通治療方式，以達文西手術進行乳房全切除，再以立即「深下腹動脈穿通枝皮瓣」完成立即性乳房重建，傷口小、低排斥性，術後病人恢復良好。

一般來說，有鈣化問題不需太過恐慌，通常大顆的粗鈣化屬於典型良性，但若是群聚細沙狀微鈣化，或是微鈣化形狀多變、沿著乳管分布就要小心，需進一步切片做病理確認。這名57歲患者被診斷出乳腺管原位癌，接受乳房全切除併自體組織重建，保持完整的乳房樣貌，也不會因植入義乳引發日後罹患間變性大細胞淋巴癌的風險。

乳房原位癌的預後良好，5年存活期幾乎達100%，但如果未將病灶完全切除，40%患者可能會復發轉變成侵犯性乳癌。簡禔萱說，依台灣每年乳癌的新病患人數推估，每10位女性之中，就有一位終其一生會得到乳癌，45歲以上女性應定期進行乳房攝影、40歲以下建議乳房超音波檢查。

基隆長庚醫院整形外科醫師周宣宇表示，「深下腹動脈穿通枝皮瓣」跟傳統的腹直肌皮瓣重建相較，對於肌肉的破壞較小，也比較不會有疝氣發生。其手術的關鍵為「分離血管」，需要用顯微鏡重新吻合血管，因此手術技術門檻較高、時間較長，術後恢復期約1到2個月。

周宣宇說，早期的乳房乳腺管原位癌以及早期乳癌（第一或二期），接受乳房全切除併乳房重建可以讓患者保有美麗姿態。乳房重建分為義乳及自體組織重建，視病人的需求和考量。使用自體組織較為自然，無排斥、移位、破裂或淋巴癌風險，並可接受輔助放射線治療。

根據統計，亞洲女性罹患乳癌平均年齡，較西方國家年輕10歲左右，失去乳房對自信心的衝擊更甚於外表缺損。周宣宇提到，目前自體組織重建的主流，，是採用深下腹動脈穿通枝皮瓣，且這技術只取腹部的脂肪，保留腹直肌，有緊實腹部的作用。