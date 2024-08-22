金沙鎮「APP尋找風獅爺」明上線 邀民眾一起尋獅去

尋找風獅爺活動又來了！2024高粱老街風獅爺文化季的重頭戲「APP尋找風獅爺」活動，將於明（23）日上線，供民眾下載挑戰，民眾只要找到的風獅爺達到門檻即可「預約」兌換今年新推出的第8款東珩風獅爺微型積木，金沙鎮公所表示，今年同樣區分為金門籍、台灣遊客、國際遊客等身分，凡收集滿指定數量的一般風獅爺以及旅行風獅爺，即可於APP系統內直接「預約」兌換東珩風獅爺微型積木，每一身分證號限兌換一隻。

金沙鎮長吳有家表示，金門共有近百尊風獅爺，當中金沙鎮就有66尊風獅爺，而「尋找風獅爺APP」活動自106年度開始開發，歷年引發蒐集熱潮的風獅爺微型積木，今年推出本系列的第8隻積木為「沙美五柱風獅爺」，以可愛古樸的樣貌守護著一方。

金沙鎮公所也特別提醒金門籍使用者，旅行風獅爺採每一星期隨機出現4尊，且每星期不重複，由於完成任務要集滿10尊旅行風獅爺，因此，如想要搶先取得積木「預約」兌換門票者，請抓緊旅行風獅爺出現之時機，錯過要再等一輪。兌換門檻方面，金門籍需收集70尊一般風獅爺及10尊旅行風獅爺；台籍遊客需收集30尊一般風獅爺及3尊旅行風獅爺；而國際遊客則需收集滿10尊一般風獅爺及1尊旅行風獅爺。

兌換時需出示身分證正本及相同身分之搭機證明，限活動開跑到完成任務期限的機票，本人親領；國際遊客兌換時出示與兌換者相同身分之護照。依據今年活動門檻規定，台籍遊客或國際遊客，如尋找任務順利，推估在第一週就可以兌換到積木。而金門籍因為需要10款AR旅行風獅爺，最快可在第四週取得積木「預約」兌換券，並依自己有空的時間前往兌領。

此外，公所也開發「風獅爺行李吊牌」等主題紀念品，將於11月以抽獎方式贈送，113年度將修復月挑戰功能，讓民眾全年度都能隨時尋找風獅爺並兌換紀念品，數量有限換完為止，另外亦有年度最終摸彩，將從完成任務之幸運兒中抽出獎項，各項抽獎獎品及門檻規定請詳見系統公告。