台南321巷藝術聚落亮相 10棟日式宿舍群成為文化藝術推廣基地
斥資3億多元經4年修建的台南市定古蹟321巷藝術聚落，配合明天將登場的台灣文博會將亮相，成為台南概念區的展區，呈現10棟日式宿舍美麗風華。文化局表示，因建築類型一致，是國內較特別的古蹟群；這是藝術文化推廣基地，未來經營方式是採OT、委外或其他方式還在規畫中，目前配合活動開放，預計年底前正式對外開放。
台南社大及關心321巷藝術聚落群的公民團體認為，他們一路參與、守護，看到藝術聚落的轉變，欣喜快完工了，但也建議能有公民參與機制，並透過平台分享進度，讓大家了解；特別是未來區內老樹如何照顧，都應有規畫，希望不是僅委託園藝業者維護就了事。
文資處長林喬彬表示，在321巷藝術聚落宿舍修建上，用到了很多建材銀行的材料，也讓工程較為順利；另宿舍棟數多，為了加快速度，同時由兩組工班進行。區內有很多樹木，居民及社大等各界人士都很關心，也定期請這些民眾入內巡檢，了解老樹的生長及健康情形，也會持續做好維護。
321巷藝術聚落為「原日軍步兵第二聯隊官舍群」，位於台南公園西側，緊鄰轉運站，1686年清朝於此設「鎮守臺澎總兵官署」，此後為重要軍事要地，1925年日治時期見營舍修建為官舍，光復後由國防部接收，並借給成大做為老師的宿舍。2012年由軍方移交台南市政府管理，其中7棟建築狀況較佳的宿舍，由文化局徵選藝術團隊進駐並認養管理，2013年成立「321巷藝術聚落」，舉辦園區導覽、戲劇表演及藝文展覽等活動。
由於宿舍老舊，市府爭取經費修建。歷經4年10棟老建築已完成修建，經費2億多元；另文化局接著要在南北兩側各建南館、北館，作為辦公廳舍、資訊中心及餐廳，預計明年底完工，加上景觀經費約1億元。配合台灣文博會活動，321巷藝術聚落提前開放，接著將在10月26日登場的台灣設計展，也會在展期開放，而全園也會在年底前正常開放。
文化局副局長林韋旭說，321巷藝術聚落宿舍共有10棟，特點是建築類型一致，另很特別的是宿舍的增建屋都沒有和主體宿舍連在一起，除了利於修建，部分毀損增建物拆除，只留遺構，部分狀況好的增建物保留，讓古蹟更真實性。這裡將是文化藝術推廣的基地，要採何種方式經營仍在規畫，包含OT或委外等，另較受關心的是，這些古蹟內若有餐飲需要，是否可用明火？若能用明火，區域在哪裡？若不能用明火，就必須在契約詳細約定，目前都在討論中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言