台南321巷藝術聚落亮相 10棟日式宿舍群成為文化藝術推廣基地

斥資3億多元經4年修建的台南市定古蹟321巷藝術聚落，配合明天將登場的台灣文博會將亮相，成為台南概念區的展區，呈現10棟日式宿舍美麗風華。文化局表示，因建築類型一致，是國內較特別的古蹟群；這是藝術文化推廣基地，未來經營方式是採OT、委外或其他方式還在規畫中，目前配合活動開放，預計年底前正式對外開放。

台南社大及關心321巷藝術聚落群的公民團體認為，他們一路參與、守護，看到藝術聚落的轉變，欣喜快完工了，但也建議能有公民參與機制，並透過平台分享進度，讓大家了解；特別是未來區內老樹如何照顧，都應有規畫，希望不是僅委託園藝業者維護就了事。

文資處長林喬彬表示，在321巷藝術聚落宿舍修建上，用到了很多建材銀行的材料，也讓工程較為順利；另宿舍棟數多，為了加快速度，同時由兩組工班進行。區內有很多樹木，居民及社大等各界人士都很關心，也定期請這些民眾入內巡檢，了解老樹的生長及健康情形，也會持續做好維護。

321巷藝術聚落為「原日軍步兵第二聯隊官舍群」，位於台南公園西側，緊鄰轉運站，1686年清朝於此設「鎮守臺澎總兵官署」，此後為重要軍事要地，1925年日治時期見營舍修建為官舍，光復後由國防部接收，並借給成大做為老師的宿舍。2012年由軍方移交台南市政府管理，其中7棟建築狀況較佳的宿舍，由文化局徵選藝術團隊進駐並認養管理，2013年成立「321巷藝術聚落」，舉辦園區導覽、戲劇表演及藝文展覽等活動。

由於宿舍老舊，市府爭取經費修建。歷經4年10棟老建築已完成修建，經費2億多元；另文化局接著要在南北兩側各建南館、北館，作為辦公廳舍、資訊中心及餐廳，預計明年底完工，加上景觀經費約1億元。配合台灣文博會活動，321巷藝術聚落提前開放，接著將在10月26日登場的台灣設計展，也會在展期開放，而全園也會在年底前正常開放。