膝軟骨缺損還有救！這手術助壯男單車騎滿10萬公里

熱愛騎自行車的黃姓男子今分享，他40歲時工作右膝嚴重扭傷，以為年輕不以為意，誤以為是肌肉拉傷，仍持續騎車，直到膝痛疼痛難以騎乘，就醫確認右膝軟骨損傷，經接受台中榮總「一次性手術自體軟骨修復」治療後，可回復高強度單車運動，如今自行車里程數累計逾10萬公里。

七旬羅阿公也分享，他因為膝蓋受損，一動就全身不舒服，直到術後能種菜，還跟老婆一起運動，退休生活多采多姿；另有一名30歲陳姓女排球教練因未妥善熱身，雙膝軟骨幾乎磨光，以為從此就要離開球場，經手術繼續教練職，更能重回球場當選手。

台中榮總骨科部運動醫學科主任陳超平說，衛福部統計，國內膝關節退化盛行率約15%，約有350萬人飽受膝關節疼痛之苦。近年運動風氣正盛，關節問題增多且有年輕化趨勢。年輕患者多數為意外受傷及過度運動，導致膝蓋痠軟疼痛，若沒有進一步治療，可能發展成退化性關節，最終只能選擇置換人工關節。

陳超平建議，護膝最重要是維持肌力，維持適度運動，可依國健署推動的運動「333」原則，也就是每周至少運動三次、每次超過30分鐘、心跳達到每分鐘130下。若為長者或病患可每天快走40分鐘，一周4次，不要爬高爬低，走平就好。

陳超平說明，一次性手術自體軟骨修復技術在2021年取得衛福部（TFDA）認證，台中榮總運動醫學團隊2023年通過SNQ國家品質標章認證，完成逾100例手術，年齡從11歲至73歲，膝蓋損傷患者只需一次手術，術後1年，發現軟骨缺損部分完全再生達97%。

台中榮總運動醫療團隊經過2年臨床追蹤研究顯示，相較於傳統的骨髓刺激術，一性自體軟骨修復技術在恢復高強度運動能力表現更為優越。這項重要發現已發表於美國權威醫學期刊「Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery」，獲得國際醫學界的認可。