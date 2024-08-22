6900起暢遊日本！「名勝世界」郵輪加開秋季航次 中秋跳島最夯

暑期郵輪市場夯，入秋則進入員工旅遊旺季，名勝世界壹號趁勝加碼推出秋季航次，暢遊日本、6900元起。秋季航次提供2晚、3晚和5晚的航程選擇，除了秋高氣爽適合旅行，海上假期也可同享會議、團建和娛樂。

名勝世界壹號秋季航程，10月13日前優惠每人最低6,900元起，相較機票加酒店或團體旅遊的價格，更具優勢。此外，另於9月15日和9月17日兩個航次主打中秋節主題，海上的節日慶祝一新旅遊體驗。

其中，航程設計包括3天2晚的沖繩之旅，採周末出發、優點是「免請假」。另有4天3晚的跳島遊，探訪沖繩迷人島嶼，享受海上之旅的多樣風情。以及6天5晚九州加沖繩，將深入探索九州和沖繩兩地的美景和文化。

名勝世界壹號的亮點之一，是精彩豐富的活動和設施。船上提供海上SPA、水療、健身房、游泳池、刺激的水上滑梯，今年夏季還有創新體驗「絢麗啟航」（Dazzling Departure）。登船首夜，從星座劇院到泳池畔，韓國歐巴神曲和電音派對持續輪播，旅客可在歡樂氛圍中盡情狂歡，享受海上精彩之夜。

被譽為「舌尖上的郵輪」的名勝世界壹號，設有三間免費餐廳：百味軒、星夢餐廳和麗都自助餐，提供多樣化的自助餐與套餐選擇。同時也是獨家提供中餐廳的郵輪，在海上也能品嘗道地的中式佳餚。

此外，郵輪上還有17種特色餐飲，提供日式、義式、粵式、中式及南洋風味的料理。像是正宗的義式冰淇淋、海上米其林台灣牛肉麵、肉骨茶、火鍋以及咖哩叻沙等亞洲美食，即使在宵夜時段，也有平價美食選擇。

名勝世界郵輪也是唯一連續兩年獲得OIC/SMIIC官方標準的清真友好郵輪認證；船上的麗都自助餐廳也榮獲GVCS全球素食認證。

名勝世界壹號指出，秋季航次是公司旅遊的理想選擇。例如「棕櫚閣」適合舉辦會議、社交和團建活動，也可安排各種社交活動；「星座劇院」配備百老匯級聲光影音設備，適合說明會、簡報或產品發表；「羅馬泳池」和「綜合運動場」則是進行分組競賽和互動遊戲的理想場所。其他餐廳提供定製慶生蛋糕、特別菜單和雞尾酒會等服務，無論室內還是戶外，都能量身打造一站式需求。

名勝世界壹號 「頌暑假」秋季航程時間如下：

3天2晚 沖繩逍遙遊

￭基隆-石垣島-基隆 8/30、9/4、11；10/2、9

￭基隆-宮古島-基隆 9/15

3天2晚 周末歡樂遊

￭基隆-海上巡遊-基隆 9/6、13、20、27；10/4、11

4天3晚 石垣、那霸雙島遊

￭基隆-石垣島-那霸-基隆 9/1、8、17（中秋節航次）、29；10/6

6天5晚 九州、沖繩遊

￭基隆-海上巡遊-鹿兒島-熊本-那霸-基隆 9/22