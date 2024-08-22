以為沒性生活不會感染HPV ？58歲她子宮頸抹片竟驗出癌前病變

新竹58歲S小姐，因怕內診疼痛，加上自覺停經後已未有性生活，故10餘年未再做子宮頸抹片檢查，近期因陰道分泌物增加及搔癢就診，經醫護人員溝通後，接受內診及抹片檢查，但檢查報告卻為異常。S小姐被通知回診接受進一步的陰道鏡檢查，診斷為中度癌前病變，所幸經子宮頸圓錐狀切除術後，健康恢復良好，並定期回診追蹤。

新竹台大分院婦產部醫師王彥涵指出，以S小姐的情況，若是再晚幾年發現，癌前病變可能惡化為子宮頸癌，病人就須接受更為複雜的癌症手術或化療、電療等治療，耗費的時間和費用也會增加。

王彥涵說明，子宮頸癌是一種源自於子宮頸部位的癌症，目前已經證實99%的子宮頸癌由人類乳突病毒（HPV）感染引起。大部分的傳染途徑是經由性接觸傳染的，而超過80%的女性一生中都會感染HPV，但並非感染HPV病毒就會罹患子宮頸癌，絕大部分都會被人體免疫系統清除，只有少數高危險型HPV會造成持續性感染，才有可能惡化為子宮頸癌。

醫師說明，國民健康署補助30歲以上婦女每年一次子宮頸抹片檢查，但據統計，每年仍有約近4成女性超過6年沒有做過或從未做抹片檢查，也有很多女性都有迷思，認為很久沒有性行為就不會患病，但是目前醫學已經證實，無論HPV病毒感染後有無持續性行為，感染越久就越容易發生子宮頸癌前病變，或惡化為子宮頸癌。

王彥涵強調，6年以上沒做抹片的女性，罹患子宮頸癌的風險，是3年內曾經做抹片檢查的人的3倍，所以只要曾經有性行為，都應該定期做抹片檢查。若連續3年抹片結果都正常，或自費HPV篩檢結果無病毒感染，則可以改成3年做一次。