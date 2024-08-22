快訊

權值股疲軟 台股跌89點收22,148點、台積電跌7元收951元

板橋馬場明星馬「王子」命喪火窟 身價超過500萬、6年前曾是應曉薇愛馬

賴清德明致祭八二三烈士 上次去金門被郭台銘突襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以為沒性生活不會感染HPV ？58歲她子宮頸抹片竟驗出癌前病變

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
醫師王彥涵建議，可藉由定期接受子宮頸癌篩檢，以及HPV疫苗注射，保護自己遠離子宮頸癌的威脅。圖／新竹台大分院提供
醫師王彥涵建議，可藉由定期接受子宮頸癌篩檢，以及HPV疫苗注射，保護自己遠離子宮頸癌的威脅。圖／新竹台大分院提供

新竹58歲S小姐，因怕內診疼痛，加上自覺停經後已未有性生活，故10餘年未再做子宮頸抹片檢查，近期因陰道分泌物增加及搔癢就診，經醫護人員溝通後，接受內診及抹片檢查，但檢查報告卻為異常。S小姐被通知回診接受進一步的陰道鏡檢查，診斷為中度癌前病變，所幸經子宮頸圓錐狀切除術後，健康恢復良好，並定期回診追蹤。

新竹台大分院婦產部醫師王彥涵指出，以S小姐的情況，若是再晚幾年發現，癌前病變可能惡化為子宮頸癌，病人就須接受更為複雜的癌症手術或化療、電療等治療，耗費的時間和費用也會增加。

王彥涵說明，子宮頸癌是一種源自於子宮頸部位的癌症，目前已經證實99%的子宮頸癌由人類乳突病毒HPV）感染引起。大部分的傳染途徑是經由性接觸傳染的，而超過80%的女性一生中都會感染HPV，但並非感染HPV病毒就會罹患子宮頸癌，絕大部分都會被人體免疫系統清除，只有少數高危險型HPV會造成持續性感染，才有可能惡化為子宮頸癌。

醫師說明，國民健康署補助30歲以上婦女每年一次子宮頸抹片檢查，但據統計，每年仍有約近4成女性超過6年沒有做過或從未做抹片檢查，也有很多女性都有迷思，認為很久沒有性行為就不會患病，但是目前醫學已經證實，無論HPV病毒感染後有無持續性行為，感染越久就越容易發生子宮頸癌前病變，或惡化為子宮頸癌。

王彥涵強調，6年以上沒做抹片的女性，罹患子宮頸癌的風險，是3年內曾經做抹片檢查的人的3倍，所以只要曾經有性行為，都應該定期做抹片檢查。若連續3年抹片結果都正常，或自費HPV篩檢結果無病毒感染，則可以改成3年做一次。

HPV 子宮頸癌 病毒

延伸閱讀

楊晨熙才子宮頸癌前病變動刀 40歲生日前夕又爆急診「手術室走一遭」

楊晨熙產後5個月子宮頸癌前病變動手術 七夕情人節曝現況

北市衛生局長調任台大醫院 陳彥元曝原因非政治力介入

HPV成口咽癌凶手 男白領受害

相關新聞

星巴克喝完驚見「杯裡有蒼蠅」？ 業者：清消均合標準將與顧客聯繫

有女網友PO網表示，她在星巴克台中中清店買一杯飲品，喝到最後一口，才發現喝到一個黑色物體，疑似是「蒼蠅」，嚇得她邊拍影片...

超商店員徒手抓蛋糕嗨喊「整理儀容」 自稱大體修復師

又出現超商惡搞影片。Dcard有網友轉分享IG限時動態影片，2名疑似店員的女子嬉鬧，其中1名穿著便服的女子徒手抓著掉出盒...

東京昨暴雨地鐵淹水 日籍網紅盛讚台北捷運「1設計防災」 網：有納莉教訓

日本東京昨天降下致災性雨勢，造成多處地鐵車站積淹水。在台灣生活的日籍網紅下坂泰生在「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のお...

珊珊颱風將撲日 最新路徑曝 賈新興：9月至11月反聖嬰機率近7成

珊珊颱風今天凌晨2時生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，初步研判，其有朝日本方向移動的趨勢。預估...

準媽媽注意！懷孕用藥不慎恐致胎兒畸形 衛福部揭9大警戒成分

孕婦在孕期的健康和胎兒發育密切相關，藥品可能經由胎盤進入胎兒體內，且影響程度及範圍與皆與懷孕周數有關，嚴重可能造成胎兒心...

對博愛座「不能坐」文化超有感 哈佛華裔美籍生提建言

台北市青年局今年6月剛成立，暑假就啟動海外實習生交流計畫，有來自美國哈佛大學華裔美籍學生來局裡實習，實習生接受聯合報專訪時誇讚台灣交通方便、食物美味，是一個很棒的國家，不過也被台灣突然降下的「西北雨」嚇到，他們向市長蔣萬安提案，要解決爭議頻傳的博愛座、詐騙問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。