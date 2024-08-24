學生鞋特賣8/16～9/8

文／ 鞋全家福 提供

圖／鞋全家福 提供
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迎接開學新的開始，收心之外儀式感更不能少，鞋全家福開學季特賣活動進行中，襪子、各式學生鞋及男、女運動鞋全都熱賣中，周末還有會員專屬超值特惠，歡迎大小孩童及家長親臨選購，活動只到9/8敬請把握，也歡迎APP會員使用當月壽星優惠。

diadora 開學禮8折~
即日至9/8購買diadora男、女、童運動鞋享8折特惠。

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8/23-8/25會員專屬特惠!
專屬１★童襪指定款任選4雙 $148元(原價$196)。

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專屬2★diadora運動涼鞋指定款任一雙75折。

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專屬3★LOTTO兒童運動鞋指定款限時75折。

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專屬4★arriba女涼鞋指定款75折。

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專屬5★asics亞瑟士、PUMA、KangaROOS男女運動鞋指定款75折。

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商品卡
鞋全家福商品卡送禮新選擇，適合學校迎新、公司獎勵員工及愛心公益等諸多節慶活動贈品，歡迎洽詢各門市訂購，或直撥訂購專線 0800-068333 轉2

▲鞋全家福商品卡，面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福 提供
▲鞋全家福商品卡，面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福 提供

鞋全家福線上購物

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鞋全家福線上購物、實體門市取貨免運，讓您一次購物同時擁有網路購物的便利及實體門市親切服務，歡迎多加使用。鞋全家福線上購物網

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會員購物持卡(或出示APP)消費享95折優惠，新申辦會員首次下載綁定鞋全家福APP，送開卡禮『100元電子折價券』，每年生日當月還有$100元購物金，歡迎親洽各門市申辦。

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▼首次加入鞋全家福Line@官方好友，立即送50元電子購物金！

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昂路線上購物特惠加碼

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即日起到9/8，昂路線上購物給您專寵購物特惠
▶消費滿$3,000元，現折$300元；滿$5,000元，現折$600元
(此為線上購物專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒)

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昂路名鞋網：https://reurl.cc/1v9NyQ
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