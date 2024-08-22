優化偏鄉醫療恐成波波牙醫溫床 基層牙醫反對

本土小牙醫聯盟暨台灣基層牙醫師協會上午舉行記者會，指出賴清德總統日前宣布健康台灣願景，提及優化偏鄉醫療計畫第二期，但計畫中牙科部分耗資24億卻未投入偏鄉，且不開放一般牙醫師申請，僅尚未實習、無執照的國外學歷牙醫畢業生（波波牙醫），質疑為波波牙醫量身打造的「假偏鄉真後門」計畫。

時代力量黨主席王婉諭表示，該計畫若施行，恐導致大量國外學歷牙醫學生「快速通關」進入實習，還可能進一步衝擊本土學生的受教權。王婉諭強調，並非反對挹注資源進入偏鄉醫療，但若引起這樣的問題，反而適得其反。