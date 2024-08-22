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優化偏鄉醫療恐成波波牙醫溫床 基層牙醫反對

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
時代力量立委王婉諭（中）質疑，優化偏鄉醫療計畫第二期可能使大量國外學歷牙醫學生得以「快速通關」進入實習，變相逃脫政府原有的管控，還可能進一步衝擊本土學生的受教權。記者曾原信／攝影
時代力量立委王婉諭（中）質疑，優化偏鄉醫療計畫第二期可能使大量國外學歷牙醫學生得以「快速通關」進入實習，變相逃脫政府原有的管控，還可能進一步衝擊本土學生的受教權。記者曾原信／攝影

本土小牙醫聯盟暨台灣基層牙醫師協會上午舉行記者會，指出賴清德總統日前宣布健康台灣願景，提及優化偏鄉醫療計畫第二期，但計畫中牙科部分耗資24億卻未投入偏鄉，且不開放一般牙醫師申請，僅尚未實習、無執照的國外學歷牙醫畢業生（波波牙醫），質疑為波波牙醫量身打造的「假偏鄉真後門」計畫。

時代力量黨主席王婉諭表示，該計畫若施行，恐導致大量國外學歷牙醫學生「快速通關」進入實習，還可能進一步衝擊本土學生的受教權。王婉諭強調，並非反對挹注資源進入偏鄉醫療，但若引起這樣的問題，反而適得其反。

台灣基層牙醫師協會理事長黃映綺醫師認為，此計畫將製造大量的「無照實習醫師」，更可利用計畫漏洞，這些無照實習醫師參加計畫，提早實習拿到證明後，可以先故意考不到執照，付違約金解約。隔年再考取執照，期間仍在診所「無照看診」，完全免下鄉服務，在都市賺錢。

本土小牙醫聯盟暨台灣基層牙醫師協會上午舉行記者會，批評衛福部砸24億放波波牙醫來台，質疑根本是為波波牙醫量身打造的「假偏鄉真後門」計畫，時代力量立委立委王婉諭（右三）及台灣基層牙醫師協會理事長黃映綺（中）出席。記者曾原信／攝影
本土小牙醫聯盟暨台灣基層牙醫師協會上午舉行記者會，批評衛福部砸24億放波波牙醫來台，質疑根本是為波波牙醫量身打造的「假偏鄉真後門」計畫，時代力量立委立委王婉諭（右三）及台灣基層牙醫師協會理事長黃映綺（中）出席。記者曾原信／攝影
本土小牙醫聯盟暨台灣基層牙醫師協會上午舉行記者會，批評衛福部砸24億放波波牙醫來台，質疑根本是為波波牙醫量身打造的「假偏鄉真後門」計畫。記者曾原信／攝影
本土小牙醫聯盟暨台灣基層牙醫師協會上午舉行記者會，批評衛福部砸24億放波波牙醫來台，質疑根本是為波波牙醫量身打造的「假偏鄉真後門」計畫。記者曾原信／攝影

實習 牙醫 醫師

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