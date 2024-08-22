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國1林口交流道改善工程 北向入口匝道施工封閉

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為辦理國1林口交流道改善工程，北向入口匝道施工封閉。圖／高公局提供
為辦理國1林口交流道改善工程，北向入口匝道施工封閉。圖／高公局提供

交通部高速公路局第一新建工程分局，為辦理「國道1號林口交流道改善工程」北上入口匝道立體交叉箱涵施工，將設置臨時北上入口匝道，取代原有的林口B北上入口匝道，下周四上午6時開放通行，同時封閉舊有的林口B北上入口匝道。

高公局說，林口B交流道臨時北向入口匝道，位於原入口匝道上游端約50公尺，臨時匝道車道寬度為3.75公尺，行車速限為每小時40公里。林口A交流道北向出口、林口B交流道北向入口間的集散道路車道線形，也將同時配合調整，請文化北路，經由龜山一路，進入國道1號北上的用路人配合，且行經該處時減速慢行。

高公局表示，道路施工管制期間，行經管制區域的車輛請減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面行駛，並遵守管制人員導引，確保行車安全。本項作業若因天候或其他施工相關因素影響取消或延期，將另行公告。

為辦理國1林口交流道改善工程，北向入口匝道施工封閉，臨時北上入口匝道設於原入口匝道上游端約50公尺。圖／高公局提供
為辦理國1林口交流道改善工程，北向入口匝道施工封閉，臨時北上入口匝道設於原入口匝道上游端約50公尺。圖／高公局提供

林口 車道 高公局

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