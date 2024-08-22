國1林口交流道改善工程 北向入口匝道施工封閉

交通部高速公路局第一新建工程分局，為辦理「國道1號林口交流道改善工程」北上入口匝道立體交叉箱涵施工，將設置臨時北上入口匝道，取代原有的林口B北上入口匝道，下周四上午6時開放通行，同時封閉舊有的林口B北上入口匝道。

高公局說，林口B交流道臨時北向入口匝道，位於原入口匝道上游端約50公尺，臨時匝道車道寬度為3.75公尺，行車速限為每小時40公里。林口A交流道北向出口、林口B交流道北向入口間的集散道路車道線形，也將同時配合調整，請文化北路，經由龜山一路，進入國道1號北上的用路人配合，且行經該處時減速慢行。