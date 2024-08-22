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員工職災請公傷假卻遭刁難 北市聯醫：依勞動法規審定

中央社／ 台北22日電
北市聯醫一名員工今天控訴，因職業災害導致右肩受傷，要請公傷假卻遭院方刁難。圖為仁愛院區外觀。本報資料照片
北市聯醫一名員工今天控訴，因職業災害導致右肩受傷，要請公傷假卻遭院方刁難。圖為仁愛院區外觀。本報資料照片

「還我公傷假！」北市聯醫一名員工今天控訴，因職業災害導致右肩受傷，要請公傷假卻遭院方刁難。聯醫表示，公傷假依相關勞動法規覈實審定，尊重核定結果並會持續關懷員工。

台北市立聯合醫院企業工會今天到台北市政府前抗議，指控聯醫不依照醫師診斷證明，核定有職業災害員工的公傷假時數，高呼「聯醫還我公傷假，職災員工要保障」口號，並向勞動局遞交陳情書。

聯醫工會表示，民國111年11月，仁愛院區一名病房助理在替病人翻身時，突然感到右肩劇烈疼痛，經台大醫院職醫科及忠孝院區職醫科診斷為旋轉肌撕裂傷，便持診斷證明向院方請公傷假1個月，以遵照醫囑休養4週。

工會指出，這名病房助理返回職場後，卻被院方以診斷證明不完整、休養時間不須這麼長等理由刁難，只核准14次復健、每次4小時的公傷假，要求員工若要休養就自請半薪病假。

工會表示，病房助理每天至少要進行40次替病人翻身的動作，這名員工因為請假受阻，只能咬牙忍痛上班，導致傷勢更加惡化，最近回診時醫師已建議要動手術，否則會嚴重影響生活，但術後需要復健半年，擔心即便動了手術也無法好好休養。

工會質疑，近2年來聯醫高層不願協助基層員工，由工會出面協商、找勞動局調解皆無效，直到工會決定開記者會才表示願意溝通，但這名病房助理昨天竟遭約談，導致當事人今天不敢出席發言，「這不是刁難，什麼才是刁難？」

聯醫仁愛院區副院長林志陵接受媒體聯訪說明，公傷假皆是依相關勞動法規覈實審定，考量這名員工有復健需求，所以核定就醫時段的公傷假，而員工針對部分未通過審定的時段提出協商，經調解後仍維持原來結果，院方對此尊重。

林志陵指出，為照顧員工，院方在其工作期間提供臨場關懷，並請職醫進行復工評估，再依照員工意願調整工作內容以減輕負荷，後續醫療需求也會持續協助。

對於工會指控不採用診斷證明及約談當事人，林志陵說，公傷假是依照勞動法規、診斷書記載病情及所需醫療處置後審定，昨天是為了關心這名員工的病情、了解後續手術細節及必要過程才溝通，不是約談。

他強調，這名員工若要開刀，除了給予協助，也會根據需求審定公傷假，並持續增加人力調派，以減輕這名員工的工作負擔。

接下工會陳情書的勞動局勞動基準科長洪三凱表示，將依照工會請求派員進行勞動檢查，了解事業單位是否有違反勞動法令，若有將依法裁處。

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