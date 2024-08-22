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腦死器捐大愛救人延續生命 嘉基移植團隊1天完成肝腎2病例

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉基器官移植醫療團隊1天完成2例病人肝腎移植。圖／嘉基提供
嘉基器官移植醫療團隊1天完成2例病人肝腎移植。圖／嘉基提供

「您有登記腎臟移植，目前是符合配對名單，您願意接受腎臟移植嗎？」洗腎33年苦等24年，終於等到換腎機會，64歲男子說，一直擔心排隊名單被遺漏，每次回診都還請醫師幫忙確認，名字是不是在等待腎臟移植名單中，擔心還能撐多久，十分焦慮，接到嘉基器官捐贈小組電話通知，趕緊與家人商量，趕往醫院接受腎臟移植手術的安排。

另名56歲女子因B肝帶原者惡化為肝硬化、肝癌，去年接受治療手術後肝功能未恢復，醫師建議換肝，原有機會接受近親捐肝，不料，檢查不適合，排隊等待，期間藉調整生活習慣及改善飲食，提升肝功能身體狀況好轉，所幸等到大愛捐肝，得知有適合肝臟移植，曾一度想讓出機會給更需要的人，經丈夫鼓勵珍惜得來不易的機會。

嘉基器官移植醫療團隊日前1天完成2例病人肝腎移植，捐贈者家屬說，事出突然，受到傳統觀念影響，要為過世親人做出器官捐贈決定很困難，還好在整理遺物發現一張手寫字條有提到希望能捐出有用的器官，也算是為過世親人了此心願。嘉基副院長、器官移植管委會主委楊正三醫師說，2名受贈者共同點生活自律，生活習慣、飲食、運動保持很好，接受移植手術後恢復會更快更好。

泌尿外科醫師洪啟峰表示，腎臟移植是末期腎衰竭最好治療方式，成功腎移植可使受贈者腎功能恢復到幾乎正常人一般，有高達85%以上病人，5至10年不需接受透析治療。

一般外科醫師張介瑋說，肝臟移植手術後1年存活率高達85%，5年存活率60%以上。接受器官移植後病人需嚴加控管飲食，因可能免疫系統降低，易受到感染，要非常注意飲食衛生安全，食物要煮熟，避免生食、生水、生魚片、生蛋，水果一定要削皮，禁食未經殺菌的牛奶和奶類製品與蔬菜汁和蜂蜜等。

嘉基器官移植醫療團隊1天完成2例病人肝腎移植。圖／嘉基提供
嘉基器官移植醫療團隊1天完成2例病人肝腎移植。圖／嘉基提供

器官捐贈 腎臟 醫師

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