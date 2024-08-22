「處暑」高溫、大台北午後雷陣雨 下周一變天 珊珊將撲日本

今天是24節氣的處暑。中央氣象署預報員徐仲毅表示，周日之前是標準的夏季天氣型態，高溫炎熱、有午後雷陣雨。下周一開始，天氣可能比較不穩定一些，要注意天氣預報。

未來1周天氣，徐仲毅表示，在周日之前大致上晴到多雲、高溫炎熱，局部地區有午後雷陣雨的天氣型態為主。到下周一之後，受到低壓帶或低壓帶附近的影響，天氣變得不穩定，除了午後雷陣雨變得比較廣之外，局部地區非午後也有短暫陣雨現象出現。

徐仲毅表示，目前台灣附近大致上還是比較穩定的天氣型態，主宰的就是太平洋高壓，台灣在太平洋高壓邊緣的地方，台灣附近比較晴朗、沒有雲，這樣的天氣穩定、炎熱，注意午後雷陣雨。

另外，徐仲毅表示，在西北太平洋上還是有一些熱帶擾動，最明顯的就是台灣東南東方大約2千多公里的今年第10號颱風珊珊，預期會往日本方向移動，影響時間點大概是在下周，所以下周有前往日本的民眾要注意颱風動態。

午後降雨趨勢部分，徐仲毅表示，周日之前天氣比較穩定、高溫炎熱，今天午後雷陣雨在山區、東北部地區、大台北。周五至周日午後雷陣雨區域，在西半部地區會稍稍往平地擴散，不過影響還是山區比較明顯，所以周末前往山區活動要注意午後天氣變化。

徐仲毅表示，下周一午後雷陣雨區域比較廣，各地都有可能發生，且可能有局部性大雨。非午後時間，尤其中南部要留意，清晨至上午有局部短暫陣雨。外島大致上多雲到晴天氣為主，下周澎湖天氣不穩定，也有局部短暫陣雨的機會。