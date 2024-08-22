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健康委員會將討論健保永續 報告案內容搶先曝光

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

健康台灣推動委員會將在22日傍晚登場，首場會議聚焦兩報告案，由衛福部長邱泰源報告「健康台灣願景規劃」，健保署石崇良部長報告「健保永續-改革及優化」。其中「健保永續-改革及優化」報告將從目前健保財務面臨挑戰出發，著重討論優化健保財務、強化慢病照顧、普及醫療服務、改革藥品政策四大面向。

賴總統從選前就多次強調，健保制度是台灣的驕傲，明年將迎來健保三十年，為求下一階段永續發展，勢必需要邀集醫界共同商討，推動改革工作。本次健康台灣推動委員會首場，直球面對健保永續議題，展現務實改革決心。

據府院高層透露，健保改革的四大面向，不只是著重籌措多元財源，促進財務永續的討論。報告當中，也將觸及包括：推動分級醫療和合理給付，擴大家醫服務，以提升健保效率與品質，並落實賴清德總統三高防治888政策目標。而像是醫事人員的工作環境優化、全社區照護與偏鄉在地醫療服務提升、接軌新藥與藥價調整等與民眾迫切相關議題，都將搬上委員會中進行討論。

從下個階段的健保改革四大面向觀之，除了外界所關心「健保點值」議題，賴清德政府更深層關切的重點是「健保價值」。尤其明年台灣將迎來健保三十週年，政府已經啟動「健保財務協助方案」，未來如何持續優化健保財務，讓健保永續發展，落實「全人全齡」、「醫療平權」，預期將是首場委員會的重點目標。

此外，藥品改革議題也備受國人關注，報告案中也將特別提出藥品改革方案，目標是讓台灣新藥能夠接軌國際，確保國內供藥穩定，同時扶植國內藥品產業。此外，同步透過各項鼓勵措施與優惠方案，邀請國外藥廠來台投資，讓藥品在台灣生產，提供更多治療選擇，增進民眾用藥可近性。

健保 賴清德

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