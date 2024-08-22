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珊珊颱風將撲日 最新路徑曝 賈新興：9月至11月反聖嬰機率近7成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
珊珊颱風路徑潛勢預報。圖／國家災害防救科技中心提供
珊珊颱風路徑潛勢預報。圖／國家災害防救科技中心提供

珊珊颱風今天凌晨2時生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，初步研判，其有朝日本方向移動的趨勢。預估9月至11月反聖嬰發展機率接近7成，並持續至12月至明年2月，東北部留意持續性降雨及異常降雨的發生趨勢。

近期天氣部分，賈新興表示，明天午後新竹以北及宜花東山區有局部短暫陣雨，台中以南亦有零星短暫雨。今天起至明天，台東地區有局部焚風發生的機率。周六，午後各地有局部短暫陣雨。周日，除北北基以外，午後其它地區有零星短暫陣雨。下周一，午後各地有局部短暫陣雨。下周二，午後北部山區、中南部山區、高屏及宜花東有零星短暫陣雨。

他說，下周三，午後苗栗以南有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。下周四，午後北部、中南部及宜花東有零星短暫陣雨。下周五至下周六，午後宜花東有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

珊珊颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
珊珊颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

新竹 賈新興

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