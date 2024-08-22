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「每天運動1.5小時」糖尿病患血糖反而不穩 醫揭1迷思要改

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
圖為運動示意圖，非新聞當事人。圖/ingimage
圖為運動示意圖，非新聞當事人。圖/ingimage

糖尿病患想透過運動促進健康，反而使血糖忽高忽低，偶爾還出現頭暈、冒冷汗等低血糖症狀！家醫科醫師指出，糖尿病、脂肪肝、代謝症候群等疾病，與胰島素阻抗相關，阻抗指數高，血糖容易上升，運動量劇烈變動引起胰島素阻抗變動，而影響胰島素劑量需求，應循序漸進地調整飲食與運動內容，並與醫師密切配合。

書田診所家醫科主任醫師何一成說，有名40多歲男性糖尿病患者，以胰島素控制血糖，至門診時檢驗顯示空腹血糖212mg／dl（控制目標值為80至130），餐後血糖268mg／dl（控制目標值80至200），糖化血色素8.6%（控制目標值5至7），胰島素阻抗指數2.5（正常值小於1.5），給予運動與飲食衛教，並調整胰島素劑量。

這名患者飲食量大致均衡穩定，平時很少運動，驗血前幾天想起衛教說要運動，便開始每天做1至1.5小時的中強度運動。結果回診檢驗時發現，空腹血糖為68mg／dl，餐後血糖108mg/dl，胰島素阻抗指數1.6（正常值小於1.5），偶爾出現頭暈、冒冷汗等低血糖症狀。

何一成判斷，這位患者是因為每日運動量劇烈變動，引起胰島素阻抗變動，而影響胰島素劑量需求，胰島素阻抗指數高，血糖容易上升，因為胰島素能幫助血液中的葡萄糖進入人體細胞，特別是肌肉、肝臟和脂肪的細胞，進行代謝、產生能量。

胰島素阻抗是指，人體細胞對於胰島素的敏感性降低，何一成說，胰島素阻抗指數越高，敏感性就越低，導致血液中的葡萄糖無法順利進入細胞，因此身體就需要更多胰島素，以協助血糖的代謝，如果胰島素仍不足，就會使得血糖濃度升高。

何一成指出，運動會使胰島素阻抗降低，同樣的血中胰島素濃度，進入細胞的血糖增加，所以血糖就會降低，運動量大，改善胰島素阻抗就多，運動量少，改善胰島素阻抗就少，當運動量突然劇烈變動，也會使得血糖變動幅度變大，以這位患者為例，建議每天規律運動，如想增加運動量，應逐步增加，並與醫師討論調整胰島素劑量，之後再檢驗顯示空腹血糖108mg／dl，餐後血糖138mg／dl，達到血糖控制目標值。

何一成強調，改善胰島素阻抗，要靠飲食與運動雙管齊下。飲食方面，應避免攝入過量的碳水化合物，並減少攝取脂肪、糖、紅肉等，建議高纖維飲食，如足量的蔬菜、水果、全穀物等；運動方面，伏地挺身、彈力帶、啞鈴等阻力運動，以及游泳、快步走、跳繩等有氧運動，都可以降低胰島素阻抗。

何一成提醒，糖尿病患長期血糖控制不佳，會對身體器官造成傷害，同時可能誘發多種慢性併發症，要循序漸進調整飲食及運動，避免突然劇烈變動，加上與醫師密切配合，積極追蹤，血糖才能穩定，達到控制的目標值，除了糖尿病，肥胖、心血管疾病、脂肪肝、代謝症候群等，都與胰島素阻抗相關，同樣不可輕忽。

書田診所家醫科主任醫師何一成說，改善胰島素阻抗，要靠飲食與運動雙管齊下。圖／書田診所提供
書田診所家醫科主任醫師何一成說，改善胰島素阻抗，要靠飲食與運動雙管齊下。圖／書田診所提供

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