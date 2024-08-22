雲嘉南首次酪梨評鑑競賽揭曉 冠軍得主：樹吃自製3B菌跟酵素長大
國內酪梨面積多達2062公頃，雲嘉南大本營，嘉義農業試驗分所日前首次舉辦跨區評鑑競賽，成績昨天揭曉，冠軍得主雲林縣古坑鄉林秋養，他是科技業者返鄉承租經營古坑酪梨園經理，是農企業經理，果園採大面積自然農法種植，酪梨樹都是吃自製3B菌跟酵素長大，邀大學農業專家指導農耕技術，冠軍品種「紅心圓」。
嘉義農試分所長方怡丹上午到獲獎果農住處貼紅榜祝賀，雲嘉南區安全優質酪梨評鑑經7位專業評審，從35組參賽酪梨外觀、質地、風味與口感、乾物重等評分，選出15件入圍決賽果品，經送農藥殘留檢驗合格後，公布得獎名單，冠軍得主來自雲嘉南區栽培面積少的雲林果農，面積最多的台南因風災參賽件數少。
冠軍林秋養 （雲林古坑鄉）；亞軍2人：陳欽泉 （嘉縣竹崎鄉）、張安祺（嘉縣中埔鄉）；季軍3人：林姿涵 （嘉縣中埔鄉）、盧勝志 （嘉縣竹崎鄉）、曾福德 （台南市官田區）；另有6位優等獎，得獎農友周末上午9點30分在竹崎公園頒獎表揚。
冠軍得主林秋養是古坑酪梨園經理，果品口味滑嫩、回甘、有香氣。古坑酪梨園是宜輝公司董事長張宏州懷抱回饋鄉里，從電子業踏入農業，推廣幸福果（酪梨）產業，與好朋友共享一起幸福，承租3公頃多果園投資開發，果園位在古坑水碓村，2016年種植，主要以晚生品種秋可、厚兒為主，加上紅心圓等中生品種約800多棵。
林秋養說，酪梨果園採大面積自然農法種植，重視生態環境維護，導入ＩＳＯ品質管理系統，結合省力化、合理化農耕設備，提升產品品質，酪梨樹都是吃自製3B菌跟酵素長大，不使用有害環境農藥，避免未熟先採，造成果實無法後熟，或品嘗口感未達最佳化，未進入大量採摘期前，果園先以「酪梨乾物質比儀器」預先進行量測，確保油脂比率達標後才採收，保障品質無虞。
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