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台灣有慢地震！世界少數「非火山區域」造山帶觀測到

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
慢地震。圖／取自「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專
慢地震。圖／取自「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專

地震也有「快慢之分」？「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，慢地震其實是一種隱身在雜訊裡的震動源，相比於一般地震數十秒到數百秒的能量釋放時間（每日錯動可達數十公尺），慢地震的發生可以從數小時到數周不等（每日錯動不超過數公分），極其緩慢而微弱。

為什麼慢地震這麼慢？氣象署表示，慢地震之所以能如鬼魅般存在著，有一個原因是它們發生的區域比一般地震更深。一般地震大概在比30公里淺的「脆性」位置，慢地震則是在大約50公里深、介於「脆性」與「塑性」變形區域。無論潛藏的深度，或是地震發生的破裂處，都讓慢地震就算「偷偷來」也不容易被察覺。

至於台灣是否有慢地震？氣象署表示，台灣的慢地震主要位於中央山脈南段下方，地震最高峰則發生在玉山南方，也是世界少數在「非火山區域」造山帶觀測到的慢地震。此處正是歐亞板塊停止隱沒、開始與呂宋島弧碰撞的「過渡帶」。這裡沒有一般地震，也沒有成熟斷層面發育，因此恰好是理解慢地震生成機制的好地方。

氣象署表示，慢地震聽起來也沒什麼威脅性，但換算它累積的能量釋放，要來個規模4至7不等的地震也不成問題，絕對不容小覷。此外，台灣慢地震與鄰近區域的地震，在時空上似乎有某種關聯。2010年甲仙發生規模6.4的地震後，不到1周的時間內，科學家發現慢地震的活動竟然加速了。除此之外，過去10年內更有研究指出，慢地震也可能加速大地震的發生時間。

氣象署表示，看似沒什麼殺傷力的慢地震，卻與一般地震存在的不可忽略的關係。「別看它平時不怎麼講話，人家在地下社群網路裡可活躍的咧！」說不定未來，「I 型地震」也可望成為預測地震來臨的特徵。

地震 氣象署 社群

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