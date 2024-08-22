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飛機商務艙突多1人！大叔擅闖被發現反問空姐這一句 網友︰以為遇到鬼

香港01／ 撰文／田中貴
空服員示意圖。圖／Ingimage
空服員示意圖。圖／Ingimage

正值農曆七月，民間再次流傳多種鬼故事。台灣1名空姐在網上表示，日前在長途機工作，客人開始入睡，2小時後她巡客艙，點人數時卻發現商務艙多了1名大叔，相信是經濟艙乘客擅自走了進來，於是拍醒對方，男乘客拍示「身體不舒服，在這裡睡一下」，空姐有禮貌地請求對方返回自己座位休息，但男乘客反問「那可以把棉被帶走嗎？」。

空姐形容當時「傻眼」，奇遇亦引來許多網民留言「商務艙的被子真的比較舒服，很保暖然後不會很熱」、「立刻把刷卡機拿出來！什麼病都好了！」、「剛開始看以為是商務艙鬧鬼，燈暗時多1個人感覺好可怕」。

該名空姐在Threads表示，日前在長途機工作，燈光全暗，乘客陸續入睡，過了2小時後，樓主巡艙留意客人狀況，數人數時卻發現商務艙多了1人，於是和同事確認手上名單。

他們發現有人睡在商務艙的空位上，對方是1名大叔，樓主詢問「先生，你好，可以看一下你的登機證嗎？」，大叔表示「身體不舒服，在這裡睡一下」，樓主禮貌地請求對方返回原本座位休息，但大叔反問「那可以把棉被帶走嗎？」，樓主形容當時「整個傻眼」。

帖文引來許多網友留言，「很難想像怎會有人做得出這種事，被趕回經濟艙時很丟臉」、「差點以為是鬼故事」、「原來還有這1招，趁夜黑人靜摸進去商務艙」。

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文章授權轉載自《香港01》

Threads 空姐

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