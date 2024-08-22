保持閱讀、運動習慣…如何活得健康快樂？百歲人瑞分享7大長壽方法

活在世上，許多人們都喜歡追求長壽，而那些百歲人類的長壽祕訣，值得你我學習。（本文為下篇，如果錯過了，可以回頭看上篇：100歲的人生哲學：那些百歲人瑞健康快樂的長壽祕訣（上）。）

一直以來，健康和長壽都是許多人一生追求的目標，也唯有健康的身體和長壽的生命，才有機會做更多想做的事、達成不同的夢想、在世界各地旅行。

現代社會因為醫療技術的發達、社福系統的進步、飲食習慣的訴求、流行病痛的減少與各式疫苗的研發，人們的平均壽命已經比以往長壽得多。

以瑞典（Sweden）最可靠的歷史數據為例，1800年時，女性的預期壽命為33歲、男性為31歲，到了現代，分別為83.5歲和79.5歲。

不過，想要長命百歲、活到超過一個世紀，就連現在也不是那麼容易達成。那麼，為什麼有些人可以活到百歲？他們有什麼祕訣？《Washington Post》分享了一些百歲人類的養生方式，也許值得你我學習。

8、向長輩學習

瑪麗亞古蒂雷斯（Maria Gutierrez）。圖／Washington Post

瑪麗亞古蒂雷斯（Maria Gutierrez，101歲）

101歲的瑪麗亞古蒂雷斯，在哥斯大黎加（Costa Rica）的一個小農村長大，她全家都務農，和父母以及8個兄弟姐妹生活在一起。

她說，「我的父母非常好，自己長壽的祕訣，是透過觀察和傾聽那些長輩以及其他愛你和支持你的人的意見，並從中學習。」

她的父親教她耕田，幫忙打理菜園、騎馬，飼養牛、豬和雞，而她的母親很關愛孩子也非常勤勞，確保孩子們都有漂亮的衣服可以穿、有筆記本可以上課，「當我們出門的時候，她會告訴我們，『孩子們，你們要表現得好，不要傷害任何人，這樣別人就不會來欺負你。』」

靠著長輩們受用的信念，瑪麗亞古蒂雷斯早已有了自己的大家庭，她一生大部分時間都是單親媽媽，養育著10個孩子，現在她同時也是22個孩子的祖母、24個孩子的曾祖母、6個孩子的曾曾祖母，生活十分快樂。

9、相信自己的潛力

米爾德里德斯科霍爾達爾（Mildred Skjordahl）。圖／Washington Post

米爾德里德斯科霍爾達爾（Mildred Skjordahl，110歲）

米爾德里德斯科霍爾達爾年輕時，她的父親告訴她，只要努力工作，就能做她任何想做的事情，因此她在14歲時找到了人生第一份工作。她說，她一直以來都是這樣做的，但因為缺乏信心，她總是錯過了機會，只因為認為自己不夠好。

現年110歲的她，如果能回到過去，她只想告訴年輕的自己，一定要相信自己，「我沒有自信，但我應該要有自信，回想起來，我幾乎可以做任何事情。」

她出生於美國（USA）印第安納州的一個貧困家庭，從小她就「迫不及待」想要工作，只要學校放假，她就在雜貨店打工，一小時時薪是25分錢，她把大部分的工資都給了父母。

成年的她，開始在一家自行車製造商工作，她的職位不斷晉升，成了公司收入最高的女性之一，但因為出身貧窮，讓她覺得自己的家境不適合做更偉大的事，她笑說，「我本來可以成為真正的職業女性。」

現在，她每天依然關心時事、拜訪朋友，閒暇時會畫畫，她建議的長壽祕訣，是相信自己的潛力，永遠不要當一個懶惰蟲。

10、保持對任何事物的好奇心

貝蒂索斯金（Betty Soskin）。圖／Washington Post

貝蒂索斯金（Betty Soskin，102歲）

貝蒂索斯金二戰期間，在種族隔離的工會擔任職員，她與丈夫一起開了間唱片行，為舊金山灣區的黑人提供服務。自1960年代以來，她一直是一名政治活動家，並擔任國家公園最年長的護林員。

她認為長壽的祕訣，是透過不斷地提出問題，而且保持對事物的好奇心，透過生活學習不同的事物。

「我們有一生的時間，來弄清楚什麼是什麼，即便我現在已經100多歲了，我仍然在學習，生活就是一遍又一遍地問問題，每次你提出疑問，知識就會加深。」

貝蒂索斯金在85歲時成為國家公園護林員，積極學習的態度，成了她長壽的不二法門。

11、以善良的方式生活

瑪蒂爾達克魯恩（Matilda Clune）。圖／Washington Post

瑪蒂爾達克魯恩（Matilda Clune，102歲）

瑪蒂爾達克魯恩養育了8個孩子，她也花了數十年的時間在當老師、在社區做志工，並幫忙照顧17個孫子和19個曾孫。

她說，無論生活多麼忙碌，幫助別人並為你所愛的人付出，是非常重要的，她認為長壽的祕訣，是用一種友善的方式生活，如果可以的話，幫助別人，善良總會以別的形式回來幫助你。

瑪蒂爾達克魯恩70多歲的時候，當志工幫助他人長達15年，許多朋友看到她，都說她身上帶著「陽光」，「我想，這個陽光也讓我自己的每一天變得更明亮。」

12、永遠不要停止閱讀

保羅達德利（Paul Dudley）。圖／Washington Post

保羅達德利（Paul Dudley，100歲）

1941年，保羅達德利高中畢業後不久，他注意到自家車庫中停了一輛不同的汽車，他問父親這台車是誰的，父親告訴他可能是他的，但只有一個條件，就是保羅達德利必須去讀大學，他回憶，「我那時候拒絕父親，因為我想做的事情太多了。」

如今，回頭憶起當年的點滴，保羅達德利表示如果能回到過去，他一定要告訴自己不要錯過繼續深造的機會，「我其實很遺憾當年沒有讀大學。」

後來二戰結束後，他的妻子敦促他依據《退伍軍人權利法案》上大學，但他覺得自己還有其他責任，必須養活一個家庭，所以他加入消防隊來維持生計。

後來的保羅達德利在消防局工作了近40年，之後以副消防隊長的身份退休，考入專科大學，擔任消防管理課程的教師。他經常提點學生們，不要忽視自己的學習，「每天花一個小時閱讀，總有一些東西是你可以學到的。」

13、保持運動習慣

特雷潔齊默曼（Treasure Zimmerman）。圖／Washington Post

特雷潔齊默曼（Treasure Zimmerman，103歲）

特雷潔齊默曼有個非常獨立的個性，這種個性使她能進行各種冒險。當年她為了慶祝自己95歲生日，還獨自開車從加州開到密蘇里州的堪薩斯城。

她說，保持運動習慣是她長壽的祕訣，曾經是體育老師的她，即便是現在，她每天還是帶著自己的寵物狗出門散步，她建議，「即使感覺不舒服，也要繼續走、繼續向前進。」

14、保持決心

沃爾特阿爾弗雷德（Walter Alfred）。圖／Washington Post

沃爾特阿爾弗雷德（Walter Alfred，102歲）

出生於印度（India）的沃爾特阿爾弗雷德，17歲時就在一間新聞機構擔任一份最初級的工作，他自學速記並開始幫助記者，他也漸漸有了自己寫報導的機會，「當時沒有任何人教我，靠著完全是我自己的決心。」

後來，他成為印度主要通訊社的駐外記者，報導重大的事件，包含印度聖雄甘地（Mohandas Gandhi）被暗殺的事件。

沃爾特阿爾弗雷德分享他的長壽祕訣，是要在逆境中堅持下去，「我之所以能長壽，是因為專注和努力，而且永遠保持堅韌不拔的心，戰勝自己的恐懼。」

本文為下篇，如果錯過了，可以回頭看上篇：

（本文出自2024.08.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）