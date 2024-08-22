今「處暑」好熱！大台北午後雷陣雨 珊珊颱風將撲日本

今年第10號輕度颱風珊珊已於今天凌晨2時生成，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，位於台灣東南方約3千多公里外，目前颱風以每小時6公里速度向西北方前進，預測未來路徑在太平洋高壓導引下，將持續位於日本東南方海面朝西北方前進，趨向日本，對台灣無影響。

今天是24節氣的處暑。林孝儒表示，今天至周末，台灣雖然受太平洋高壓勢力影響，早晚的天氣晴時多雲較穩定，不過高壓勢力還不足以抑制熱對流發展，因此午後受熱力作用影響，各地仍有熱對流發展機會，較局限於山區發展。由於中高層風向關係，大台北盆地亦有機會受山區熱對流擴散發展，有短暫陣雨或雷雨機會。

此外，氣溫將持續高溫炎熱，林孝儒表示，尤其大台北盆地、西部內陸及花東縱谷將有36度或以上高溫出現機會，中午前後的高溫時段，避免長時間在戶外活動，務必做好防曬措施並多補充水分，以防範熱傷害。