8月已6颱 珊珊颱風恐下周一二侵襲日本 這些地區機會大

中央氣象署發布颱風生成訊息，原位於關島北北西方海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風珊珊（國際命名：SHANSHAN），為今年編號第10號颱風，預測未來朝北北西移動，對台灣無直接影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，珊珊颱風大致往日本去，預計下周一、周二期間侵襲，至於侵襲日本的哪裡，目前變數仍大，如果要前往關西、四國等地，要多注意颱風動態。

颱風密集生成，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，過去12天生成5颱，從瑪莉亞8月8日生成起，接連山神、安比、悟空、雲雀，颱風生成十分密集。加上今年第10號颱風珊珊，為不到15天生成6颱，未來路徑趨向九州-關東一帶，日本15天以來影響第4颱，對台灣沒有影響。