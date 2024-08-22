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今天「處暑」熱如盛夏 吳德榮：珊珊颱風今生成 將侵襲日本

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天太平洋高壓影響，各地熱如盛夏，注意防曬、防中暑。本報資料照片
今、明兩天太平洋高壓影響，各地熱如盛夏，注意防曬、防中暑。本報資料照片

根據中央氣象署資料顯示，原位於關島北北西方海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風珊珊，中心位置在關島西北方470公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2340公里海面上），以每小時4轉6公里速度，向西北西轉北北西進行。

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，第10號輕颱珊珊未來2天移速緩慢，待其北方高壓減弱後，受其東側太平洋高壓的導引，向北北西朝日本方向前進，有增強至中度颱風以上的趨勢。

他說，歐洲模式（ECMWF）50次的系集模擬路徑亦顯示，前5天的行徑大約相符，但之後將向東北大迴轉，侵襲日本機率很高，但登陸地點及時間有很大的不確定性，需再觀察。今年8月至今、西北太平洋已有6個颱風生成，超過8月分的氣候平均值（5.4個）。

今天是24節氣的處暑。今、明兩天太平洋高壓影響，吳德榮表示，各地熱如盛夏，注意防曬、防中暑；午後山區及北台灣部分平地偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。今天北部22至38度、中部22至36度、南部23至36度、東部22至37度。周六至下周三太平洋高壓減弱，天氣仍偏熱；但水氣增多，午後局部雷陣雨在近山區發展，平地受到影響的範圍、有逐漸擴大的趨勢。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，珊珊颱風未來2天移速緩慢，待其北方高壓減弱後，受其東側太平洋高壓的導引，朝日本方向前進。歐洲模式50次的系集模擬路徑（右圖）亦顯示，前5天的行徑大約相符，但之後將向東北大迴轉，侵襲日本機率高。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，珊珊颱風未來2天移速緩慢，待其北方高壓減弱後，受其東側太平洋高壓的導引，朝日本方向前進。歐洲模式50次的系集模擬路徑（右圖）亦顯示，前5天的行徑大約相符，但之後將向東北大迴轉，侵襲日本機率高。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
珊珊颱風未來2天移速緩慢，待其北方高壓減弱後，受其東側太平洋高壓的導引，朝日本方向前進。圖／取自中央氣象署網站
珊珊颱風未來2天移速緩慢，待其北方高壓減弱後，受其東側太平洋高壓的導引，朝日本方向前進。圖／取自中央氣象署網站

吳德榮 日本 颱風

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