健康你我他／自助餐老闆娘做投資夢 被越南員工騙走200萬

那天去自助餐店買飯菜，熟識的老闆娘向我訴苦，她說，越南外配小麗騙了她200萬元。

小麗原是她僱用的員工，手腳勤快，動作俐落，很得老闆娘信任和賞識。某天小麗跟老闆娘說，想在家鄉投資買土地，現在越南正值經濟發展期，很多台商都前往設廠，土地將來肯定增值，並建議老闆娘一起投資，一起賺大錢，比辛辛苦苦經營自助餐店好賺多了。

老闆娘一開始猶豫不決，禁不起小麗再三遊說，心想小麗看起來勤勞樸實，應該不會有問題。前後拿出200萬元讓小麗去投資，等著土地增值賺大錢。

沒想到，小麗拿到錢沒多久便從人間蒸發，老闆娘聯絡不上，急得如熱鍋上的螞蟻，最後殺去小麗家要人。這才知道，小麗早已逃回越南，夫家也不知其下落。

「虧我那麼信任她，把她當自己的女兒看，她怎麼可以騙我的錢？」老闆娘愈說愈激動，氣得咬牙切齒。經此打擊，老闆娘幾乎一蹶不振，好在她媳婦接手了自助餐店，婆媳倆努力經營，希望把被騙走的200萬賺回來。

經此事件，老闆娘對新住民，尤其越南外配十分反感。我跟她說，那是例外，絕大多數新住民都是善良正直的，她們都腳踏實地，認真打拚生活。也告訴她，以後凡是要你掏腰包的，要出錢投資的，一律拒絕，千萬別輕易相信任何人，老本可要顧好。