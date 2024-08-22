玻璃釔90微球治療 15公分肝癌腫瘤消失

台灣每年約1萬2千人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中肝癌位居國人十大死亡癌症第二名。52歲張先生有B型肝炎病史，不到半年時間腫瘤快速惡化為晚期肝癌，且侵犯多葉大面積肝臟，合併右側門靜脈腫瘤侵犯，在三軍總醫院接受「玻璃釔90體內放射微球治療」，術後至今超過2年半，最新的影像追蹤顯示，腫瘤幾乎完全消失。

三軍總醫院放射科診斷部主任張維洲表示，張先生有B型肝炎帶原，2021年診斷出肝臟有13至15公分的腫瘤，甚至侵犯到右側門靜脈，且接近中央門靜脈，已是肝癌第3至第4期，不到半年腫瘤快速惡化為晚期肝癌，無法手術切除，因此外科轉介至放射科進行玻璃釔90體內放射微球治療，術後追蹤最近的影像發現，右側肝臟萎縮合併左側正常肝臟代償性增大，而腫瘤幾乎完全消失。

張維洲指出，這項治療技術適用於大顆且侵犯門靜脈的惡性腫瘤，為傳統治療無法處理的患者，提供根治機會，約20%的患者在治療後成功進行手術或換肝。

張維洲表示，早期肝癌可考慮手術切除或換肝手術，單顆小於3公分的腫瘤也可以透過手術達到根治效果；中晚期肝癌的治療則較為複雜且多元，針對無法手術的個案，若能接受多元的合併治療，特別是加上局部栓塞治療，約2至3成患者仍可能透過「降期」的方式，爭取未來手術或換肝的機會。

目前三總使用的栓塞治療方式有3種，分別為傳統化療栓塞、載藥微球栓塞和體內放射治療。

「玻璃釔90微球治療」就是「體內放射治療」，是將高放射性的微球注入肝動脈，微球集中在腫瘤微細血管中，近距離給予腫瘤高輻射劑量，效果可持續3到6個月，且不適感較輕微。

「玻璃釔90體內放射微球治療」並非適用於所有患者，張維洲說，治療前需經過兩階段評估，第一階段評估微小血管分布及劑量，若通往肺部、腸胃道的微血管超過一定比例，就不建議使用，以避免肺部纖維化等問題；適合者則進行第二階段為期約2周的精準治療。

其他兩種栓塞治療：

傳統化療栓塞：是將化療藥物以碘油攜載注入肝動脈，再用明膠海綿堵住血管，效果相對短暫且副作用大。

載藥微球栓塞：讓微球承載化療藥物深入細小血管，副作用較輕，但缺點是若針對大顆的肝臟腫瘤需要頻繁治療。