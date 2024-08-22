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健康主題館／「處暑」防秋燥 多補蔬果早睡覺

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
「處暑」是秋天的第二個節氣，天氣炎熱，值此季節轉換之際，要預防「秋燥」。建議多吃五穀根莖類以及蔬果，為增強免疫力打底。 （取材自ingimage）
「處暑」是秋天的第二個節氣，天氣炎熱，值此季節轉換之際，要預防「秋燥」。建議多吃五穀根莖類以及蔬果，為增強免疫力打底。 （取材自ingimage）

● 調養身體，關鍵在陰陽平衡

處暑養生，首著重健脾祛濕

● 預防秋燥，適時補水多蔬果

今天是24節氣的「處暑」，這是秋天的第二個節氣，天氣非常炎熱，值此季節轉換之際，要預防「秋燥」。康華中醫診所院長張家蓓說，「處」有結束的意思，代表夏天的暑氣將逐漸消退，大地由陽轉陰，調養身體的關鍵在於陰陽平衡，建議多吃五穀根莖類以及蔬果，為增強免疫力打底。

曆書記載：「斗指戊為處暑，暑將退，伏而潛處，故名也。」在中醫的觀點，處暑代表天氣由熱轉涼的轉折，陽氣漸消、陰氣漸長，進入秋天的季節。張家蓓表示，現在白天氣溫仍高，但夜晚可以明顯感受到變涼，氣溫起起伏伏、晝夜溫差大，要注意身體缺水的狀況，適時補水，以減少出現口乾舌燥、皮膚乾癢的機會。

中醫將秋天身體缺水乾燥的情況稱為「秋燥」，張家蓓提到，秋天氣候雖然涼爽，但也乾燥，如果缺乏保濕修護，容易加重皮膚乾癢的症狀。在季節交替時節，亦要為秋冬健康做好準備，此時節容易舊疾復發，甚至症狀加劇，如果夏天熱過頭而致身體失調，入秋後就容易罹患感冒、蕁麻疹復發等。

處暑養生要檢視血氣與正氣，首重「健脾祛濕」，張家蓓建議，可以多吃糙米、根莖類食物，包括地瓜、南瓜、馬鈴薯、蓮藕、山藥等，可以「補中益氣」。另外，也可以食用甜菜根、紅洋蔥、紅鳳菜、枸杞、洛神花等紅色食物，可以「補氣養血」，吃出好氣色。

處暑時，人體的氣會走到「四滿穴」，張家蓓提到，這個穴位屬於「腎經」，除了健脾祛濕外，也要留意腸胃濕氣及下肢水腫問題。四滿穴位於下腹部肚臍位置，記住「臍下2寸、旁開5分處」口訣，剛好左右對稱，這個位置為腎經、沖脈之會處，可以輕柔按壓或用艾條溫灸，可以解疼痛、消脹滿。

暑氣的尾巴，要提早躺床醞釀睡意，回到早睡早起的生活作息、調整睡眠品質。張家蓓建議，可以試試中醫養生的「子午覺」，在晚上11點到凌晨1點以前上床，進入最佳睡眠狀態；白天11點到1點之間小睡片刻。子時大睡、午時小憩，養足精氣神，在秋天來臨之前「未病先防」。

節氣處暑的養生4重點
節氣處暑的養生4重點

中醫 處暑

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