肺功能檢查 揪出菜瓜布肺

時序將入秋，流感等多種病毒正蠢蠢欲動。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台北榮總胸腔部部主任陳育民憂心指出，俗稱「菜瓜布肺」的肺纖維化，近半數患者為「特發性肺纖維化」，若不積極治療放任惡化，肺部更脆弱，一旦遇到病毒、細菌等入侵，致死風險極高，必須及早治療、做好防範，才能守護肺部健康。

為了讓民眾對菜瓜布肺有更多的了解，台灣胸腔暨重症加護醫學會與聯合報健康事業部攜手合作，將於9月14日舉行「肺心為你，健康纖維持」肺纖維化衛教講座，現場將有多位專家進行肺纖維化主題衛教分享。

目前特發性肺纖維化成因不明，推測與長期暴露於職業粉塵環境有關，例如石化工業等，或者也與環境汙染、呼吸道嚴重過敏反覆發作等有所關聯，另外，像自體免疫疾病患者也是併發肺纖維化的高風險群，不可不慎。

隨著菜瓜布肺疾病進展，病患肺功能逐漸惡化，不僅易致「喘、咳、累」而干擾生活，一旦急性惡化，嚴重者需插管、住院治療。資料顯示，肺纖維化急性惡化住院死亡率高達5成以上，若未及早發現並採取適當治療，5年存活時間比許多癌症還低，這也凸顯及早發現、治療的重要性。

面對菜瓜布肺帶來的致命威脅，目前已有健保給付抗肺纖維化藥物可進行治療，研究發現，及早用藥可延緩5成肺功能惡化，並降低7成急性惡化風險，病患生活品質也會改善。

陳育民提醒，高風險族群可定期做肺功能檢查，日常走路或做「6分鐘步行測試」，感覺速度變慢、易喘，須盡快就醫，若有菜瓜布肺，務必遵醫囑規律用藥，並在流感季施打疫苗、持續肺部復健運動，以延緩疾病惡化，病患也可有良好生活品質。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台北榮總胸腔部部主任陳育民。李懿哲／攝影