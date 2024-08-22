蒂妲．史雲頓獻演 「親愛的帕索里尼」門票秒殺

北藝中心舞台上放上電影「索多瑪的一二○天」的多件戲服，威尼斯影展終身成就獎得主、英國演員蒂妲・史雲頓時而凝視它們、時而低語，接著一一穿上，向觀眾展示這些沉睡半世紀的衣服。她和卅件義大利名導帕索里尼電影劇服「共演」的舞台作品「親愛的帕索里尼」，明於北藝中心舉行亞洲首演，門票開賣一分鐘便秒殺售罄。

帕索里尼是廿世紀義大利最具影響力和爭議的電影導演與詩人，其作品如「索多瑪的一二○天」等，不僅取得極高的藝術成就，更挑戰當時的社會道德觀和審查制度。「親愛的帕索里尼」所出現的戲服，是由二度榮獲奧斯卡最佳服裝設計獎的設計師達尼羅・多納蒂為帕索里尼設計。

和史雲頓共同創作「親愛的帕索里尼」的時尚歷史學者奧利維耶・薩亞，曾任巴黎時尚博物館館長，二○一二年起和蒂妲合作，透過獨特的展演賦予服裝新意義。他表示，帕索里尼電影中的服裝充滿密碼，呈現不同的時間及地理空間。

被問到如何準備和戲服「共演」？史雲頓說，自己從來不準備，「每次的演出都是即興演出」。而此次的作品不只是呈現給觀眾，重要的是跟每一件衣服「共舞」，感受它們並與之對話。