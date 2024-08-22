健康委員會聚焦健保改革 今天首度開會
總統府「健康台灣推動委員會」今（22）日首度開會，恰逢明年為健保30年，賴總統將宣示展開健保改革，並邀集醫界商討。總統府昨日公布九位顧問、20位委員名單，包含中研院前研究員何美鄉、前衛生署副署長張鴻仁等。
健康台灣委員會是由賴總統擔任召集人，並由健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻、生策會長翁啟惠、行政院政委陳時中擔任副召集人。
府院人士指出，首場健康台灣推動委員會，賴總統將直球面對健保永續議題，展現務實改革決心。會議中，將由衛福部長邱泰源報告「健康台灣願景規劃」；健保署長石崇良報告「健保永續-改革及優化」。
此外行政院會今日也將通過明年度中央政府總預算案，當中將投入607億元擴大醫療投資，包括癌症新藥基金將挹注50億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言