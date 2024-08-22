健康委員會聚焦健保改革 今天首度開會

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
總統府「健康台灣推動委員會」22日首度開會。聯合報資料照片
總統府「健康台灣推動委員會」22日首度開會。聯合報資料照片

總統府「健康台灣推動委員會」今（22）日首度開會，恰逢明年為健保30年，賴總統將宣示展開健保改革，並邀集醫界商討。總統府昨日公布九位顧問、20位委員名單，包含中研院前研究員何美鄉、前衛生署副署長張鴻仁等。

健康台灣委員會是由賴總統擔任召集人，並由健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻、生策會長翁啟惠、行政院政委陳時中擔任副召集人。

府院人士指出，首場健康台灣推動委員會，賴總統將直球面對健保永續議題，展現務實改革決心。會議中，將由衛福部長邱泰源報告「健康台灣願景規劃」；健保署長石崇良報告「健保永續-改革及優化」。

此外行政院會今日也將通過明年度中央政府總預算案，當中將投入607億元擴大醫療投資，包括癌症新藥基金將挹注50億元。

健保 總統府 陳時中

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