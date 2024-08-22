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體育好是男人婆…逾6成國人曾遭日常歧視
「頭腦簡單、四肢發達，才會去當運動員」、「練體育的女生，應該都是男人婆」，巴黎奧運代表隊柔道選手連珍羚、射擊選手吳佳穎等女將從小飽受「日常歧視」，昨天齊聲呼籲，透過「察覺差異，尊重彼此」、「換位思考，互相溝通」、「反思自己，力行共好」來降低歧視、霸凌。
中華心理衛生協會昨公布「日常歧視大調查」報告，六成五受訪者曾遭遇日常歧視，最常發生的場域為職場及家庭。過半民眾不了解日常歧視，例如許多男生互虧就可能讓人感到很受傷。
中華心理衛生協會常務理事丘彥南指出，該調查發現，「性別」、「學歷」兩大議題最容易出現「日常歧視」，許多人應該都講過、聽過「前面那台車一直亂踩煞車，八成是女生在開車」等話語。
卅六歲柔道女王連珍羚三度征戰奧運，常被網友酸「妳老了」、「要怎麼生小孩」。面對「年齡歧視」，她表示，自己必須更專注練習及比賽，減少歧視對自己的影響。
「射擊甜心」射擊選手吳佳穎則分享，小時因為運動細胞較好，被老師說是「男人婆」，當時哭了一整天。
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