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準媽媽注意！懷孕用藥不慎恐致胎兒畸形 衛福部揭9大警戒成分

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
孕婦在孕期的健康和胎兒發育密切相關。示意圖非新聞當事人。記者賴昀岫／攝影
孕婦在孕期的健康和胎兒發育密切相關。示意圖非新聞當事人。記者賴昀岫／攝影

孕婦在孕期的健康和胎兒發育密切相關，藥品可能經由胎盤進入胎兒體內，且影響程度及範圍與皆與懷孕周數有關，嚴重可能造成胎兒心臟系統、神經系統、腦部、五官、四肢的傷害或畸形缺陷，大家都知道不能亂吃藥，卻又對用藥安全一知半解，衛福部食藥署近5年進行「藥品安全性再評估」的案件中，有9種成分藥確定要採取行政措施，如要求藥廠修正中文仿單，加框警語或加註禁忌等注意事項，提醒懷孕或哺乳中的民眾。

食藥署副署長王德原說，近5年針對孕婦，重新進行12案「藥品安全性再評估」，包含收到國內不良反應通報，或有接獲國外嚴重警訊通報，初步評估後送至藥品安全諮議小組委員會，請專家討論，目前有9項確定需要進行，要求藥廠修正中文仿單，加框警語或禁忌症等行政措施。

王德原說，9件重修仿單警語的評估藥品，包含valproic acid成分藥品、含retinoid成分藥品、含carbimazole, methimazole成分藥品、含fingolimod成分藥品、短效型β-agonist、NSAID類藥品、SSRI和SNRI類藥品及vortioxetine成分藥品、含infliximab成分藥品和腫瘤壞死因子阻斷劑，這些藥品多為處方藥，醫療院所接獲個案後再進一步通報，不同藥物的反應不見得相同，不良反應在不同人身上表現也有差異，以孕婦為例，可能出現羊水減少、異常出血等。

針對這9類成分，藥師公會全聯會副發言人王明媛說明相關用途與適應症：

一、含valproic acid成分藥品：用於控制癲癇或痙攣，也可用於治療躁鬱症等精神疾病。

二、含retinoid成分藥品：泛指維生素A衍生物。

三、含carbimazole, methimazole成分藥品：由於甲狀腺機能亢進引起的疾患

四、含fingolimod成分藥品：成人與10歲及以上兒童病人的復發型多發性硬化症（前一年有1次復發或前2年有2次復發者)。

五、短效型β-agonist：支氣管痙攣疾患的預防和治療、預防早產或流產。

六、NSAID類藥品：非類固醇消炎止痛藥。

七、SSRI、SNRI類藥品及vortioxetine成分藥品：

SSRI/SNRI：抗憂鬱劑。

vortioxetine：抗憂鬱、抗焦慮劑。

八、含infliximab成分藥品：

用於治療多種自身免疫性疾病的嵌合單株抗體，如克隆氏症、潰瘍性結腸炎、類風濕性關節炎、強直性脊柱炎、銀屑病、銀屑病關節炎。

九、腫瘤壞死因子阻斷劑：類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、克隆氏疾病、乾癬症、乾癬性關節炎、潰瘍性結腸炎及幼年型慢性關節炎等。

孕婦 衛福部 類風濕性關節炎 食藥署

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