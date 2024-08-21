準媽媽注意！懷孕用藥不慎恐致胎兒畸形 衛福部揭9大警戒成分
孕婦在孕期的健康和胎兒發育密切相關，藥品可能經由胎盤進入胎兒體內，且影響程度及範圍與皆與懷孕周數有關，嚴重可能造成胎兒心臟系統、神經系統、腦部、五官、四肢的傷害或畸形缺陷，大家都知道不能亂吃藥，卻又對用藥安全一知半解，衛福部食藥署近5年進行「藥品安全性再評估」的案件中，有9種成分藥確定要採取行政措施，如要求藥廠修正中文仿單，加框警語或加註禁忌等注意事項，提醒懷孕或哺乳中的民眾。
食藥署副署長王德原說，近5年針對孕婦，重新進行12案「藥品安全性再評估」，包含收到國內不良反應通報，或有接獲國外嚴重警訊通報，初步評估後送至藥品安全諮議小組委員會，請專家討論，目前有9項確定需要進行，要求藥廠修正中文仿單，加框警語或禁忌症等行政措施。
王德原說，9件重修仿單警語的評估藥品，包含valproic acid成分藥品、含retinoid成分藥品、含carbimazole, methimazole成分藥品、含fingolimod成分藥品、短效型β-agonist、NSAID類藥品、SSRI和SNRI類藥品及vortioxetine成分藥品、含infliximab成分藥品和腫瘤壞死因子阻斷劑，這些藥品多為處方藥，醫療院所接獲個案後再進一步通報，不同藥物的反應不見得相同，不良反應在不同人身上表現也有差異，以孕婦為例，可能出現羊水減少、異常出血等。
針對這9類成分，藥師公會全聯會副發言人王明媛說明相關用途與適應症：
一、含valproic acid成分藥品：用於控制癲癇或痙攣，也可用於治療躁鬱症等精神疾病。
二、含retinoid成分藥品：泛指維生素A衍生物。
三、含carbimazole, methimazole成分藥品：由於甲狀腺機能亢進引起的疾患
四、含fingolimod成分藥品：成人與10歲及以上兒童病人的復發型多發性硬化症（前一年有1次復發或前2年有2次復發者)。
五、短效型β-agonist：支氣管痙攣疾患的預防和治療、預防早產或流產。
六、NSAID類藥品：非類固醇消炎止痛藥。
七、SSRI、SNRI類藥品及vortioxetine成分藥品：
SSRI/SNRI：抗憂鬱劑。
vortioxetine：抗憂鬱、抗焦慮劑。
八、含infliximab成分藥品：
用於治療多種自身免疫性疾病的嵌合單株抗體，如克隆氏症、潰瘍性結腸炎、類風濕性關節炎、強直性脊柱炎、銀屑病、銀屑病關節炎。
九、腫瘤壞死因子阻斷劑：類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、克隆氏疾病、乾癬症、乾癬性關節炎、潰瘍性結腸炎及幼年型慢性關節炎等。
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