每年362億根菸蒂亂丟 直轄市年底增設650處菸蒂盒

為了讓環境無菸蒂，市容街道乾淨美麗，環境部訂定「設置菸蒂盒推動指引」，推動全國街道年底前在直轄市設置650處、縣市400處、離島300處，讓吸菸者吸菸後有地方可以丟，以提升街道的乾淨整潔與舒適。

根據環境部統計，我國每年超過362億根菸蒂在吸食後被亂丟，菸蒂不僅影響市容，菸蒂含4千種以上化學物質及難以分解的醋酸纖維塑膠，造成水體中含有塑膠微粒也進入下水道造成阻塞，而進入河川海洋和食物鏈則嚴重危害生態和人體健康。

依據實地調查，菸蒂集中的地方有便利商店、餐廳、飲料店、燒烤店、網咖、醫院及診所、房屋仲介、交通場站、停車場、十字路口、街道座椅附近及加油站等周圍人行道、巷弄、道路或排水溝等熱區。

環境部環境管理署環境衛生組長魏文宜表示，菸蒂桶的設置亦貫徹環保概念，優先使用回收材質製作，賦予廢棄物新的價值，並採用窄口設計防止髒亂點產生或被塞垃圾，確保這些設施不會破壞市容或居民生活品質；考量市容及民眾教育可設計融合景觀、視覺鮮明的菸蒂桶。國外亦有相關設施，例如加拿大、法國、美國，為了解決菸蒂的問題，推廣設置菸蒂桶或熄菸柱，或在十字路口角落設置。

魏文宜指出，環境部目標於今年度增設菸蒂桶1萬個，在直轄市設置650處、縣市400處、離島300處，推動設置的方法包括協調企業商家在便利商店、餐廳、飲料店等熱門地點設置；鼓勵社區居民在人行道、巷弄等地方評估設置；或由環保局或清潔隊在非禁菸區的交通場站、停車場等公共場所設置，也避免菸味干擾住家。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康