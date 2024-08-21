更即時監測空汙！環境部預告擴大納管對象、授權地方

民眾近期關注的資源循環燃料（如SRF）使用、有害事業廢棄物熱處理等空汙染問題，環境部21日預告修正兩項草案，新增第6批次應設置「煙道連續監測系統」（CEMS）的汙染源，擴大納管對象以即時掌握汙染排放情形，預計最快年底前上路。

環境部今日預告「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」及「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源」（稱應設置CEMS之污染源）兩項修正草案。

環境部說明，從1993年起，已陸續公告第1批至第5批應設置CEMS的汙染源，不過為了配合國際淨零趨勢、因應空汙問題，本次針對使用資源循環燃料或熱處理有害事業廢棄物的固定汙染源，新增第6批次應設置CEMS的汙染源，規定其中使用資源循環燃料的大型汙染源，在既有的CEMS監測汙染物項目之外，應比照焚化爐監測一氧化碳及氯化氫汙染物。

環境部指出，至於有害事業廢棄物使用熱處理法的汙染源，全數依處理規模分級納管，以確保推動淨零策略同時落實汙染源有效管理，預計經本次新增第6批管制對象後，透過CEMS掌握將全國固定汙染源硫氧化物及氮氧化物排放量逾七成以上。

環境部強調，本次草案檢討同時新增各直轄市、縣（市）主管機關，得針對經審查核可的監測設施進行數據採擷及處理系統查核作業，並同步強化現有管理制度，未來若有違反空氣染防制法情節重大的汙染源，將授權地方主管機關，可指定該汙染源為應設置CEMS監測連線對象，即時監測汙染排放情形，避免屢次違規。

至於何時能上路，環境部表示，還要陸續在北中南召開研商會，若有任何疑問都歡迎在會議上提出，若開會過程一切順利，最快預估將於年底上路。