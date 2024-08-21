屏東2023熱門景點 福安宮居冠墾丁下滑

屏東去年熱門觀光景點造訪人次統計出爐，車城福安宮以逾488萬人次再度奪冠，潮洲鎮林後四林平地森林園區急起直追，而在COVID-19疫情前的熱門景點墾丁則未見起色。

依交通部觀光署統計去年屏東熱門觀光景點人次，第1名為車城福安宮488萬705人次，第2名為林後四林平地森林園區193萬3660人次，第3名為大鵬灣遊憩區189萬8988人次，第4名為小琉球遊憩區111萬7890人次，第5名為國立海洋生物博物館97萬8032人次。

與2022年相比，最熱門景點福安宮維持不變，林後四林平地森林園區擠進第2名，大鵬灣、小琉球及海生館皆下滑1名。

觀光署統計資料也顯示，COVID-19疫情前墾丁熱門景點，疫後造訪人次不見回升。鵝鑾鼻公園在2019年有78萬6283造訪人次，2023年滑落至36萬6555人次，貓鼻頭公園也從2019年的73萬7676人次，下降至2023年的17萬7076人次，僅剩不到1/4。而南灣遊憩區近5年造訪人次則起起落落。

觀光署統計資料庫顯示，福安宮與林後四林平地森林園區2022年起才有紀錄，恆春觀光產業聯盟理事長林榮欽告訴中央社記者，福安宮一向香火鼎勝，而林後四林平地森林園區造訪遊客也未必是外地客。

至於墾丁地區旅遊人數變化，林榮欽指出，鵝鑾鼻公園在2018年的賣場建築改建工程發現考古遺跡，停工後鐵皮圍了許久，影響停車場動線，連帶降低遊覽車停留意願，近期已有改善。而南灣一帶遊客數浮動，可能與停車數不足有關，若增加停車位可遊客也較有停留意願。

林榮欽說，墾丁是國旅指標，最近負面新聞頻傳，對墾丁不公平，通膨、物價高是許多國家面臨現象，綜觀墾丁整體觀光風氣，主打高端客層的優質旅宿客源並未減少，主要是價位在新台幣1000元出頭的旅店，受疫後國門敞開影響，要重振墾丁國旅，墾丁餐飲業者應從物價透明著手，也建議菜單增加多國語言，讓遊客買得安心。