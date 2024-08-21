0403震後遊客銳減 花蓮松園別館9月起暫時休園

花蓮市松園別館曾是日據時花蓮港陸軍兵事部，不但具有歷史意義，也因園區30多棵老松大樹參天的美景，成為市區重要景點。營運單位考量部分林木因颱風受損，園區待整理，老松也需休養生息，加上震後觀光人數不如以往，決定9月起暫時休園。

松園別館位於美崙山麓，背山面海且居高臨下環控花蓮海港、花蓮港南機場，也就是現今的知卡宣花園一帶。園區內保存當時兵事部的兩層樓主建築、及當時的武道館及另外兩棟建築及防空壕，最具特色的則是園區內參天的老松樹，以及蔓生的原生植物，為老建築增添濃濃人文風情。

松園別館有超過80年歷史，2002年登錄為歷史建築，20年前修復後開放，由退撫會委外於2006年由祥瀧公司營運，舉辦多個藝文展覽，雖收門票，每年仍吸引10幾20萬人次入園參觀，是市區指標性的景點。

負責人羅曼玲表示，0403地震後園區並未受太大影響，但颱風造成許多樹木損傷，一棵列管老松攔腰折斷，也有多株樹齡20多年，或比較年輕的小松傾倒，都還待清理。

羅曼玲表示，經和專家討論，認為樹木也需要時間休生養息，既然震後花蓮遊客少了許多，觀光需求沒這麼大，就和退撫會達成共識，提前解約，給環境一些喘息的時間，將營運到8月底後休園，未來生態恢復了還是能夠再度開放。