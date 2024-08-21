高雄大港造筏競賽24日登場 逾百隊伍參賽造型飆創意

「2024高雄海洋派對」系列活動之一的「大港造筏競賽」將於24、25日登場，吸引逾百支隊伍參賽，爭奪16萬元總獎金；各隊船筏造型也陸續曝光，有海上漂移羽球場、電子花船等，競飆創意。

高雄市政府運發局今天發布新聞稿指出，此次「大港造筏競賽」吸引逾百支隊伍報名參賽，爭奪新台幣16萬元總獎金，並邀食尚玩家主持人阿松及高雄全家海神隊球星到場同樂；除創意船隻海上競速外，周邊也設置海上遊戲區，讓民眾玩樂消暑。

運發局表示，將規劃紅、橙、黃、綠、藍5個主題色賽道，隊伍們來自各行各業，各出奇招，左營高中師生搭上最近運動賽事熱潮，打造海上漂移羽球場；獸醫團「獸醫好想告訴你」則在社群曝光大型鵝頭裝飾，搞笑命名焦頭爛「鵝」。

經營自媒體的「笑點工作室，歐尼獎」打造電子花船；也有計程車團隊以日常生活攔計程車作為發想；還有隊伍已先在網路上向市長陳其邁嗆聲，喊話「麥擱輸啊」，等著陳其邁當天來挑戰，引來陳其邁親自回應相約大港橋。

陳其邁表示，「大港造筏競賽」週末在大港橋舉辦，吸引逾百支隊伍報名參賽，網路上已收到有人放話挑戰，他打趣回應「好膽莫走！」盼今年精研打造一支無敵艦隊，讓大家拭目以待。

「大港造筏競賽」24日至25日在大港橋舉行，沒有及時報名參加造筏民眾，現場開放36組造筏體驗名額；另外，此次賽事設計有即時投票機制，可讓觀眾評選心目中優勝隊伍，猜中優勝隊伍有精美小禮品。

此外，活動期間也規劃海上遊戲區，有刺激的水上拔河、急速奔馳及水上投籃挑戰等，民眾可免費現場預約，親身體驗水域樂趣。