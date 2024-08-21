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脂肪肝消失...7旬婦戒吃「1常見早餐」 半年狂瘦7公斤

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人喜歡吃早餐，不管是中式或西式皆有支持者。早餐店示意圖。圖／聯合報系資料照
台灣人喜歡吃早餐，不管是中式或西式皆有支持者。早餐店示意圖。圖／聯合報系資料照

台灣人喜歡吃早餐，不管是中式或西式皆有支持者，因此也有許多人好奇吃什麼才會比較健康。對此，胃腸肝膽科醫師錢政弘透露，曾有一名70多歲的老太太，自從早餐停止吃「三明治」後，半年內體重降了7公斤，就連脂肪肝也消失。

錢政弘表示，自己常聽到病患詢問，「我明明吃的不多，為什麼就是瘦不下來？」他解釋，多數人的早餐選擇「三明治」或「麵包」，但這兩樣食物皆屬於高熱量的精緻澱粉食物，「吐司和麵包是用油去揉麵粉做出來的，越鬆軟好吃的麵包，油加越多」。

錢政弘指出，曾有一位70多歲的老太太，自從早餐停止吃「三明治」後，半年內體重陸續降了7公斤，脂肪肝也消失，雖然老太太午餐和晚餐吃的量也有減少，但自認為「早餐」的改變影響最大。

另外，老太太還分享自己早餐菜單，首先像煮稀飯一樣煮燕麥，再加上一點青菜、絞肉或蛋，將其煮成類似鹹粥即可。錢政弘說明，對多數人而言，煮一碗燕麥粥肯定沒什麼難度，只是大家以前不知道吃「含油澱粉」會造成脂肪肝，而燕麥雖然也是澱粉，但燕麥屬於非精緻澱粉，接近天然植物原型，「食用後血糖上升慢，不像白飯和麵包容易讓人發胖」。

錢政弘透露，自己的早餐很簡單，最常用電鍋蒸熟沒有調味的雞蛋，再加上全麥麵包或腰果饅頭，有時間的話就會買豬排起士蛋餅、豬排飯糰等，基本上不會吃甜的軟麵包當作早餐。

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