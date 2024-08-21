好天氣快掰了！周末水氣增 珊珊颱風最快今晚生成路徑曝光

把握明後好天氣，周末開始水氣又開始增多了。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明後2天晴朗穩定，周末午後降雨範圍擴大，下周一起雨量增多，西南部清晨至上午注意短暫雨，其他地區以午後雷陣雨為主；預計今晚太平洋上的熱低氣壓將生成，成為颱風「珊珊」，但路徑朝北，往日本方向前進，對台灣沒有影響。

根據氣象署官網，今天最高溫位於台北市信義37.3度，其次為台東縣金峰嘉蘭36.9度，其他縣市包含新北市、新竹縣、苗栗縣、高雄市、屏東縣等都出現36度以上高溫。

氣象署表示，明（22日）中午前後台北市、新北市、苗栗縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；屏東縣為黃色燈號。

累積雨量方面，雲林縣草嶺、古坑今天累積雨量分別達到98毫米、96.5毫米，位居全台之冠及第二，而南投線集集、蓮華池也達到80毫米以上累積雨量。

黃恩鴻說明，明後2天天氣晴朗穩定，各地高溫約33至35度，局部高溫可達36度，午後降雨範圍較小、雨勢較為緩和，北部、東半部地區有局部短暫雷陣雨，有較大雨勢發生機率；今晚至明天清晨，中南部有局部短暫陣雨。

周末六、日（24、25日）水氣較多，各地白天為多雲到晴天氣，午後降雨範圍擴大，西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，且需注意較大雨勢發生。

下周一至三（26至28日）環境風場吹西南風，環境不穩定、水氣多，午後雷陣雨有局部大雨，清晨至上午，西南部有短暫陣雨。黃恩鴻表示，這周天氣可以感受到明後2天晴朗穩定，六日午後降雨範圍擴大，其他時間多雲到晴，下周一起雲量增多，西南部清晨至上午有零星降雨，其他地區仍以午後雷陣雨為主。

颱風部分，黃恩鴻指出，目前太平洋上有1個熱帶性低氣壓，預計今晚生成為珊珊颱風，路徑朝北移動，變化不大，就是往日本方向前進，對台灣沒有影響，但要去日本的民眾需注意；周六台灣附近低壓帶減弱、周一高壓又減弱，目前沒有觀察其他熱帶擾動，下周後再持續密切觀察。