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他罹三期肝癌無法切除 15公分腫瘤靠「玻璃釔90」搶命已逾2年

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
張先生（左）進行「玻璃釔90體內放射微球治療」後至今，已超過2年半。記者賴昀岫／攝影
張先生（左）進行「玻璃釔90體內放射微球治療」後至今，已超過2年半。記者賴昀岫／攝影

本身有B型肝炎帶原的張先生，不到半年時間腫瘤快速惡化為晚期肝癌，並且侵犯多葉大面積肝臟，同時合併右側門靜脈的腫瘤侵犯，無法手術切除，在三軍總醫院接受「玻璃釔90體內放射微球治療」，術後追蹤至今超過2年半，最近的影像追蹤發現，腫瘤幾乎完全消失。

衛生福利部統計，111年癌症死亡人數為5萬1927人，其中肝和肝內膽管癌為第二名，三軍總醫院放射科診斷部主任張維洲表示，早期肝癌可考慮手術切除或換肝手術，單顆小於3公分的腫瘤也可透過手術達到根治效果；中晚期肝癌的治療則較為複雜且多元，針對無法手術的的個案，若能接受多元的合併治療，特別是加上局部栓塞治療，約2至3成患者仍可能透過「降期」的方式，爭取未來手術或換肝的機會。

張維洲說，張先生本身有B型肝炎病史，2021年來就診時，肝臟已有13至15公分的肝癌腫瘤，甚至侵犯到門靜脈，且接近中央門靜脈，已經到了第3至第4期，不到半年時間腫瘤快速惡化為晚期肝癌，並且侵犯多葉大面積肝臟，同時合併右側門靜脈的腫瘤侵犯，無法手術切除。

外科醫師將張先生轉介至放射科，由張維洲進行「玻璃釔90體內放射微球治療」，術後追蹤至今超過2年半，最近的影像追蹤發現，右側肝臟萎縮合併左側正常肝臟代償性增大，而腫瘤幾乎完全消失，這項技術最大優勢是適用於大顆且侵犯門靜脈的惡性腫瘤，為傳統治療無法處理的患者，提供根治機會，約20%的患者在治療後成功進行手術或換肝。

張維洲說，「體內放射治療」就是玻璃釔90微球治療，將高放射性的微球注入肝動脈，微球集中在腫瘤微細血管中，近距離給予腫瘤高輻射劑量，效果可持續3到6個月，適用於大顆且侵犯門靜脈的惡性腫瘤，不過微小血管分布及劑量，若通往肺部、腸胃道的微血管超過一定比例者不建議使用。

並非所有患者都適合使用這項治療方法，張維洲指出，治療前需經過兩階段評估，第一階段評估微小血管分布及劑量，若通往肺部、腸胃道的微血管超過一定比例，就不建議使用，以避免肺部纖維化等問題；適合者則進行第二階段為期約2周的精準治療，通常進行為期1次的自費治療。

除玻璃釔90微球治療，目前三軍總醫院使用的栓塞治療方式，還有傳統化療栓塞和載藥微球栓塞和體內放射治療等，前者將化療藥物以碘油攜載注入肝動脈，再用明膠海綿堵住血管，效果相對短暫且副作用大；後者則讓微球承載化療藥物深入細小血管，副作用較輕，但缺點是若針對大顆的肝臟腫瘤需要頻繁治療。

三軍總醫院放射科診斷部主任張維洲表示，早期肝癌可考慮手術切除或換肝手術。記者賴昀岫／攝影
三軍總醫院放射科診斷部主任張維洲表示，早期肝癌可考慮手術切除或換肝手術。記者賴昀岫／攝影

手術 肝癌 腫瘤

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