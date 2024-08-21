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淡水環境藝術踩街滬哈工坊開跑 區長率團隊祈福

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
今年的滬哈藝術工作坊也在日前成立開工，淡水區長陳炳仲率領團隊特別舉辦簡單的祈福儀式。 圖／紅樹林有線電視提供
今年的滬哈藝術工作坊也在日前成立開工，淡水區長陳炳仲率領團隊特別舉辦簡單的祈福儀式。 圖／紅樹林有線電視提供

一年一度的淡水藝文大盛事，淡水環境藝術節踩街活動，將要在今年10月19日登場，為了準備每年十月淡水區的踩街活動，淡水區公所都會邀請藝術家舉辦工作坊，來協助參加踩街的團體製作道具，而今年的滬哈藝術工作坊也在日前成立開工，區長陳炳仲率領團隊特別舉辦簡單的祈福儀式，並且也將正在製作踩街花車提前亮相。

淡水區長陳炳仲表示，今年的環境藝術踩街以「清法戰爭」為主題，這次工作坊的啟動，將會召集所有的參藝術家以及淡水地方學校社區社團，來進行一系列的課程以及道具製作。另外製作團隊所打造的主要隊伍當中，最特別的花車，也與清法戰爭相關，有大砲台等以淡水過去相關歷史做為主題的道具，相當精彩。

專案統籌執行長連珮如表示，過去淡水環境藝術節就以清法戰爭當中的滬尾之役，淡水成功抵禦了法國軍團的入侵為主軸，以及馬偕博士對於淡水的貢獻，區長也表示，今年踩街內容非常豐富，以嘉年華的方式，營造歡樂的氣氛，用大型道具以趣味的方式呈現，讓市民感受到充滿藝術文化故事的淡水踩街。

淡水

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