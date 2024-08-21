新北市汐止湖光里影音學堂結業 學員手機剪輯分享生活

觀天下有線電視公司與汐止區湖光里辦公處聯合舉辦的影音學堂，今(21)日第二堂讓學員們分享學習成果，在上一堂課回去後，拍照片、也用手機APP剪輯，配上音樂，分享生活點滴，有鄰里志工、巡守隊工作情形，也有人拍汐止景點金龍湖等等，展現學習成果。

在上一堂課後，老師給了回家作業，就是用手機裡的照片或是自己再拍攝影片或照片，利用上一堂教的手機APP剪輯，然後帶到課堂上來分享，有出國遊玩的短片，也有人拍攝汐止區景點，像是金龍湖、新社后橋、基隆河步道等等，透過剪輯後，展現學習成果，其中也有學員將鄰里志工、巡守隊工作情形照片，透過手機剪輯做效果，最後配上音樂，分享鄰里事物點滴。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，今天是新北大導演影像製作營在湖光里上的第二堂課，非常感謝里長杜金泉一起配合舉辦，邀請了許多里民來參加，他們也拍攝了一些短片在課堂上分享，看起來學習成果不錯，大家都很有興趣，也希望未來有機會能夠繼續舉辦，讓更多人來參與。

湖光里長杜金泉指出，今天看到大家分享的短片，覺得來上課的里民很用心，學習力都太好太棒了，很感謝觀天下有線電視公司舉?這場活動，教導手機拍照攝影及剪輯技巧，讓大家熟悉更多手機上的功能，充分運用後，就能分享生活點滴。

現代人人手一機，影音學堂，就是讓大家滑手機邊學習，新北市政府新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會、觀天下有線電視聯合舉辦的「新北大導演影像製作營」，選在湖光市民活動中心開課，二堂課教導拍照技巧、還有透過app編輯影片呈現，用手機記碌生活，最後課堂上也進行媒體導讀，教大家如何分辨真假新聞，當天湖光里辦公處也頒發感謝狀，感謝觀天下開辦多元有趣的課程，讓里民收獲很多。