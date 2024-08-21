台中人愛吃宵夜外送訂單量不輸午晚餐 西屯區最多
知名外送服務平台今天公布台中市消費型態顯示，台中市深夜時段外送訂單量不輸午晚餐，最愛點宵夜的是西屯區，首選是大腸臭臭鍋。另外，網咖美食也成台中人熱門菜單。
foodpanda公共事務總監郭昕宜今天在台中市召開記者會，公布台中市消費者外送型態分析，發現近6成台中人最重視「省時」，有住北區消費者利用外送平台即時快遞服務（pandago），每週固定送洗衣物2次，全年約可省下25小時。
郭昕宜表示，透過平台數據分析2023年台中深夜時段（晚間10時到隔天凌晨2時）外送訂單量竟堪比中午及晚餐期，顯示台中人愛吃宵夜，最愛點宵夜的前3名區域依序為西屯區、北區、北屯區；宵夜菜單西屯區首選是大腸臭臭鍋、北區為螺螄粉，北屯區則偏好小籠湯包。
令人驚訝的是，郭昕宜指出，台中全天訂單排名中，24小時營業的網咖美食也成名單中新寵兒，下單美食包括燴飯、蓋飯、泡麵、排骨飯等，與熱門在地店家餐點並駕齊驅。
郭昕宜還發現，台中市各區各有不同喜好，從山線的古早味美食「古都茶藝館」、海線的在地美食「沙鹿拉仔麵」、屯區的平價小吃「魯夫滷味」到市區的人氣麵店「老向的店」，都是外送訂單王。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言