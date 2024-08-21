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台中人愛吃宵夜外送訂單量不輸午晚餐 西屯區最多

中央社／ 台中21日電

知名外送服務平台今天公布台中市消費型態顯示，台中市深夜時段外送訂單量不輸午晚餐，最愛點宵夜的是西屯區，首選是大腸臭臭鍋。另外，網咖美食也成台中人熱門菜單。

foodpanda公共事務總監郭昕宜今天在台中市召開記者會，公布台中市消費者外送型態分析，發現近6成台中人最重視「省時」，有住北區消費者利用外送平台即時快遞服務（pandago），每週固定送洗衣物2次，全年約可省下25小時。

郭昕宜表示，透過平台數據分析2023年台中深夜時段（晚間10時到隔天凌晨2時）外送訂單量竟堪比中午及晚餐期，顯示台中人愛吃宵夜，最愛點宵夜的前3名區域依序為西屯區、北區、北屯區；宵夜菜單西屯區首選是大腸臭臭鍋、北區為螺螄粉，北屯區則偏好小籠湯包。

令人驚訝的是，郭昕宜指出，台中全天訂單排名中，24小時營業的網咖美食也成名單中新寵兒，下單美食包括燴飯、蓋飯、泡麵、排骨飯等，與熱門在地店家餐點並駕齊驅。

郭昕宜還發現，台中市各區各有不同喜好，從山線的古早味美食「古都茶藝館」、海線的在地美食「沙鹿拉仔麵」、屯區的平價小吃「魯夫滷味」到市區的人氣麵店「老向的店」，都是外送訂單王。

台中市 外送 美食

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