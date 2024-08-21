PFAS對人體具致癌風險 環境部預告修正飲用水水質標準

全氟烷基物質（PFAS）屬持久性有機汙染物，對人體健康有致癌風險，若進入飲用水供水系統將對民眾健康產生危害疑慮，環境部預告修正「飲用水水質標準」，增訂PFAS水質標準及相關管理規定，2027年7月起若抽驗不符標準最高罰60萬罰鍰。

環境部於今年3月11日訂定「飲用水水質新興關注項目檢測管理及篩選作業指引」，並於5月24日訂定包括「全氟辛酸（Perfluorooctanoic acid，PFOA）＋全氟辛烷磺酸（Perfluorooctane sulfonic acid，PFOS）為50奈克／公升」、「全氟辛烷磺酸（Perfluorooctane sulfonic acid，PFOS）＋全氟己烷磺酸（Perfluorohexanesulfonic acid，PFHxS）為70奈克／公升」等指引值，做為行政管理指導作業依循。

環境部水質保護司表示，為因應國際管制趨勢提高管理強度，導入飲用水水質標準加以強制規範，因此修正增訂PFAS水質標準及相關管理規定，包括淨水處理設備相關單位於2025年起2年半內，強化自主檢測管理，超過最大限值者，應通報並提出「飲用水水質管理計畫」備查，水質管理計畫如需增購設備或工程者，至遲2年內執行完成，未涉工程者則應於3個月內完成。

水保司指出，2027年7月1日起將加強抽驗並對不符合飲用水水質的PFAS標準採直接裁處，得處6萬元以上，60萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期未完成改善可按日連罰。