快訊

技嘉集團創辦人劉明雄凌晨安詳辭世 享壽64歲

懶人包／任天堂博物館10月2日開幕「門票抽選制」！預約教學、價格一次看 這1物千萬別丟

要求民進黨員私生活「克制、檢點」 賴清德說重話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PFAS對人體具致癌風險 環境部預告修正飲用水水質標準

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
全氟及多氟烷基物質（PFAS）廣泛運用於多項產業，由於不易分解且容易蓄積，對人體健康有致癌風險，環境部預告修正「飲用水水質標準」，將PFAS標準納入。圖為示意圖。路透
全氟及多氟烷基物質（PFAS）廣泛運用於多項產業，由於不易分解且容易蓄積，對人體健康有致癌風險，環境部預告修正「飲用水水質標準」，將PFAS標準納入。圖為示意圖。路透

全氟烷基物質（PFAS）屬持久性有機汙染物，對人體健康有致癌風險，若進入飲用水供水系統將對民眾健康產生危害疑慮，環境部預告修正「飲用水水質標準」，增訂PFAS水質標準及相關管理規定，2027年7月起若抽驗不符標準最高罰60萬罰鍰。

環境部於今年3月11日訂定「飲用水水質新興關注項目檢測管理及篩選作業指引」，並於5月24日訂定包括「全氟辛酸（Perfluorooctanoic acid，PFOA）＋全氟辛烷磺酸（Perfluorooctane sulfonic acid，PFOS）為50奈克／公升」、「全氟辛烷磺酸（Perfluorooctane sulfonic acid，PFOS）＋全氟己烷磺酸（Perfluorohexanesulfonic acid，PFHxS）為70奈克／公升」等指引值，做為行政管理指導作業依循。

環境部水質保護司表示，為因應國際管制趨勢提高管理強度，導入飲用水水質標準加以強制規範，因此修正增訂PFAS水質標準及相關管理規定，包括淨水處理設備相關單位於2025年起2年半內，強化自主檢測管理，超過最大限值者，應通報並提出「飲用水水質管理計畫」備查，水質管理計畫如需增購設備或工程者，至遲2年內執行完成，未涉工程者則應於3個月內完成。

水保司指出，2027年7月1日起將加強抽驗並對不符合飲用水水質的PFAS標準採直接裁處，得處6萬元以上，60萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期未完成改善可按日連罰。

抽驗 水質 環境部

延伸閱讀

監控柳科防汙 南市府多管齊下稽查將增設電子看板

斥資7.8億顧水質 台南虎尾寮水資源回收中心竣工啟用

三爺溪上游截流及虎尾寮水資中心啟用 盼水清魚現

風災後山泉水質引擔憂 嘉縣府緊急採樣檢測結果出爐

相關新聞

雨彈升級！10縣市豪、大雨特報 防雷擊、溪水暴漲及積水

雨勢升級，中央氣象署下午15時05分針對全台10縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到晚上。

全球首例！颱風日遭電線勒頸 台大醫院植入主動脈「長成氣管」

24歲從事服務業的曾先生，去年10月小犬颱風期間，下班時騎機車返家，遭路旁掉落電線繞頸，造成上半段氣管嚴重破損，至鄰近醫...

孕婦喝一碗就早產！婦產醫提醒避開3類中西藥補品

台灣去年新生兒人數僅13.5萬，很多家庭只生1至2個孩子，在懷孕期間除了寶寶的發育外，媽媽的健康狀況也相當重要，婦產科醫...

必比登推介 臺南31間美食上榜

知名國際美食評鑑《米其林指南》必比登推介20日發布，今年共有31間臺南美食店家入選必比登推介。 臺南市長黃偉哲表示，臺南腹地廣大物產豐饒，結合400年綿長歷史與豐富飲食文化，創造獨特料理手法與飲食特

iPhone 16蘋果發表會邀請函是假的！他自爆真相：用免費軟體10分鐘完成

蘋果發表會一切都是一場空？日前有爆料大神曝光疑似蘋果（Apple）發表會的邀請函，上頭提到將在台灣時間9月11日凌晨1點登場，也讓全球果粉期待iPhone 16系列手機有望亮相，不過事實真相是邀請函已被證實是假的。

PFAS對人體具致癌風險 環境部預告修正飲用水水質標準

全氟烷基物質（PFAS）屬持久性有機汙染物，對人體健康有致癌風險，若進入飲用水供水系統將對民眾健康產生危害疑慮，環境部預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。